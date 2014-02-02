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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۱۰

معدنی بیان کرد:

شهرداری در بدترین شرایط مقابل سایپا ظاهر شد

شهرداری در بدترین شرایط مقابل سایپا ظاهر شد

کرج- خبرگزاری مهر؛سرمربی تیم والیبال شهرداری تبریز گفت: بازیکنان ما در بدترین شرایط ظاهر شدند و همین مساله باعث باخت تیم ما شد.

حسین معدنی سرمربی تیم والیبال شهرداری تبریز پس از شکست مقابل سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این دیدار گفت:در این دیدار خوب بازی نکردیم می دانستیم سایپا شرایط بحرانی در جدول دارد و برای امتیاز می جنگد ولی بازیکنان ما در بدترین شرایط ظاهر شدند و همین مساله باعث باخت تیم ما شد.

وی ادامه داد: در دیدار قبلی توانستیم باریچ اسانس کاشان را شکست دهیم و این تیم را از صدر جدول جدا کنیم و فکر می کنم بازیکنان ما هنوز در فکر پیروزی مقابل این تیم بودند.

سرمربی سابق تیم ملی ادامه داد:در ست های سوم و چهارم و با صحبتی که کردم توانستیم بازی را برگردانیم ولی حریف تیم جوانی بود در خانه بازی می کرد و ست آخر این تیم بهتر از ما ظاهر شد.

معدنی در پایان گفت: سه هفته دیگر از لیگ باقی مانده و باید بتوانیم در ادامه بازی ها موفق باشیم.

کد مطلب 2227394

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