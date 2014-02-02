شهرداری در بدترین شرایط مقابل سایپا ظاهر شد

حسین معدنی سرمربی تیم والیبال شهرداری تبریز پس از شکست مقابل سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این دیدار گفت:در این دیدار خوب بازی نکردیم می دانستیم سایپا شرایط بحرانی در جدول دارد و برای امتیاز می جنگد ولی بازیکنان ما در بدترین شرایط ظاهر شدند و همین مساله باعث باخت تیم ما شد.

وی ادامه داد: در دیدار قبلی توانستیم باریچ اسانس کاشان را شکست دهیم و این تیم را از صدر جدول جدا کنیم و فکر می کنم بازیکنان ما هنوز در فکر پیروزی مقابل این تیم بودند.

سرمربی سابق تیم ملی ادامه داد:در ست های سوم و چهارم و با صحبتی که کردم توانستیم بازی را برگردانیم ولی حریف تیم جوانی بود در خانه بازی می کرد و ست آخر این تیم بهتر از ما ظاهر شد.

معدنی در پایان گفت: سه هفته دیگر از لیگ باقی مانده و باید بتوانیم در ادامه بازی ها موفق باشیم.