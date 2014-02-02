۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۶

نوراللهی:

38 درصد اعتبارات دهه فجر استان متعلق به شهرستان گنبدکاووس است

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس گفت: از کل مبلغ اعتبارات دریافتی استان برای دهه فجر حدود 38 درصد آن متعلق به شهرستان گنبدکاووس است.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح متمرکز طرح های دهه فجر گفت: از 333 میلیارد تومان کل اعتبار استان در دهه فجر بالغ بر 125 میلیارد تومان مربوط به شهرستان گنبدکاووس است که بابت اعتبارات عمرانی، تولیدی و اشتغال زایی هزینه شده است.

وی ضمن ابراز رضایت از وضعیت شهرستان بعد از انتخاب ریاست جمهوری جدید، گفت: در اوایل تصدی آقای روحانی، پایگاه امداد و نجات در سه راهی اینچه برون در مدت 45 روز احداث و تکمیل شد.

نوراللهی بیان کرد: امروز با همکاری هلال احمر استان ماشین ست امداد و نجات با هزینه 700 میلیون تومان در این پایگاه مستقر شد تا به عنوان یکی از مراکز حساس منطقه که نیاز به تجهیزات کامل دارد ، با این ماشین تجهیزات آن تکمیل شود.

وی در ادامه سخنان خود گفت که  این پایگاه تا کنون این پایگاه 23 ماموریت انجام داده و اظهار کرد: از طرف شهرداری نیز 4 دستگاه اتوبوس در این ایام به ناوگان شهری گنبدکاووس اضافه شد.

فرماندار ویژه گنبدکاووس ضمن بیان این که استاندار از زمان تصدی 2 بار به گنبد سفر کرده و از این شهرستان بازدید داشته است اظهار کرد: طی این بازدیدها 380 هزار هکتار از اراضی شوره زار احیا و زه کشی شده و قرار است با تیم اقتصادی و مدیریتی جهاد کشاورزی استان ، طرحی تهیه شود تا این اراضی شوره زدایی شوند.

نوراللهی در باره طرح مسکن مهر این شهرستان گفت: هزار 779 واحد مسکن مهر در سه سایت کاج ، تقی آباد و سید حاجی احداث  شده که هزار و 176 واحد آن طی یکسال به اتمام رسیده و یا تحویل داده شده یا در شرف تحویل است.

وی بیان کرد: 166 واحد از مسکن مهر باقی مانده که 96 واحد در مرحله سیمان کاری بوده و قرار است به پیمانکار جدید واگذار شود و هم اکنون کل 166 واحد باقی مانده 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

فرماندار گنبدکاووس تصریح کرد:امروز 110 پروژه عمرانی، اقتصادی، تولیدی و اشتغال زایی افتتاح یا کلنگ زنی شده است.

نوراللهی با اشاره به پیروزی انقلاب و فرا رسیدن دهه فجر گفت: انقلاب دگرگونی سریع و ناگهانی است که اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی یک کشور را تحت شعاع خود قرار می دهد و حکومت را سرنگون و وضع جدیدی را به وجود می آورد.

وی ادامه داد: انقلاب ایران به برکت امام راحل (ره) و خون شهیدان و همچنین اراده راسخ ملت به پیروزی رسید و آنچنان در جهان برجسته شد که هیچ جنبشی توان مقابله با آن را نداشت.

فرماندار ویژه گنبدکاووس خاطرنشان کرد: در جهان انقلاب های متعددی مانند روسیه و فرانسه رخ داده است ولی هیچ کدام از این انقلاب ها قابل مقایسه با انقلاب اسلامی نیست چون انقلاب ما روح ظلم ستیزی و حامی مظلومان بود.

