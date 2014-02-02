38 درصد اعتبارات دهه فجر استان متعلق به شهرستان گنبدکاووس است

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح متمرکز طرح های دهه فجر گفت: از 333 میلیارد تومان کل اعتبار استان در دهه فجر بالغ بر 125 میلیارد تومان مربوط به شهرستان گنبدکاووس است که بابت اعتبارات عمرانی، تولیدی و اشتغال زایی هزینه شده است.

وی ضمن ابراز رضایت از وضعیت شهرستان بعد از انتخاب ریاست جمهوری جدید، گفت: در اوایل تصدی آقای روحانی، پایگاه امداد و نجات در سه راهی اینچه برون در مدت 45 روز احداث و تکمیل شد.

نوراللهی بیان کرد: امروز با همکاری هلال احمر استان ماشین ست امداد و نجات با هزینه 700 میلیون تومان در این پایگاه مستقر شد تا به عنوان یکی از مراکز حساس منطقه که نیاز به تجهیزات کامل دارد ، با این ماشین تجهیزات آن تکمیل شود.

وی در ادامه سخنان خود گفت که این پایگاه تا کنون این پایگاه 23 ماموریت انجام داده و اظهار کرد: از طرف شهرداری نیز 4 دستگاه اتوبوس در این ایام به ناوگان شهری گنبدکاووس اضافه شد.

فرماندار ویژه گنبدکاووس ضمن بیان این که استاندار از زمان تصدی 2 بار به گنبد سفر کرده و از این شهرستان بازدید داشته است اظهار کرد: طی این بازدیدها 380 هزار هکتار از اراضی شوره زار احیا و زه کشی شده و قرار است با تیم اقتصادی و مدیریتی جهاد کشاورزی استان ، طرحی تهیه شود تا این اراضی شوره زدایی شوند.

نوراللهی در باره طرح مسکن مهر این شهرستان گفت: هزار 779 واحد مسکن مهر در سه سایت کاج ، تقی آباد و سید حاجی احداث شده که هزار و 176 واحد آن طی یکسال به اتمام رسیده و یا تحویل داده شده یا در شرف تحویل است.

وی بیان کرد: 166 واحد از مسکن مهر باقی مانده که 96 واحد در مرحله سیمان کاری بوده و قرار است به پیمانکار جدید واگذار شود و هم اکنون کل 166 واحد باقی مانده 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

فرماندار گنبدکاووس تصریح کرد:امروز 110 پروژه عمرانی، اقتصادی، تولیدی و اشتغال زایی افتتاح یا کلنگ زنی شده است.

نوراللهی با اشاره به پیروزی انقلاب و فرا رسیدن دهه فجر گفت: انقلاب دگرگونی سریع و ناگهانی است که اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی یک کشور را تحت شعاع خود قرار می دهد و حکومت را سرنگون و وضع جدیدی را به وجود می آورد.

وی ادامه داد: انقلاب ایران به برکت امام راحل (ره) و خون شهیدان و همچنین اراده راسخ ملت به پیروزی رسید و آنچنان در جهان برجسته شد که هیچ جنبشی توان مقابله با آن را نداشت.

فرماندار ویژه گنبدکاووس خاطرنشان کرد: در جهان انقلاب های متعددی مانند روسیه و فرانسه رخ داده است ولی هیچ کدام از این انقلاب ها قابل مقایسه با انقلاب اسلامی نیست چون انقلاب ما روح ظلم ستیزی و حامی مظلومان بود.