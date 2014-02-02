میانگین درآمد مردم گلستان از کشوری پایین تر است/ تورم و بیکاری در استان

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: به دلیل اینکه استان گلستان جزء استان های مولد محسوب نمی شود و بخش صنعت بسیار ضعیف است درآمد مردم هم نسبت به شهرهای دیگر کمتر است.

وی با بیان اینکه تولیدات مهم کشاورزی در استان گلستان کشت می شود، بیان داشت: با توجه به اینکه بیشتر تولیدات کشور در این استان کشت می شود ولی به دلیل اینکه از نظر اقتصادی به صرفه نیست و از معافیت مالیاتی برخوردار است بر روی درآمد استان تاثیر زیادی ندارد.

امامی با اشاره به دیدار نمایندگان در روز دوشنبه با رئیس جمهور افزود: در این دیدار تلاش داریم تا مشکلات و مسائل مهم استان را با آقای رئیس جمهور در میان بگذاریم.

وی ادامه داد: در زمان انتخاب کابینه وزرا از ریاست جمهور درخواست کردیم که سفر به استان گلستان را جزء اولویت های اولیه خود در سفرهای استانی قرار دهند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: با وجود استعداد و مواهب خدادادی که در استان وجود دارد ولی ما هنوز در محرومیت به سر می بریم و این در صورتی است که می توانیم با استفاده از این توانمندی ها تولید ثروت را برای کشور به همراه بیاوریم.

تورم بیکاری و آمار بالای اشتغال ناقص استان را آزار میدهد

وی با اشاره به یکی از پیام های جدی که به رئیس جمهوراعلام می شود، عنوان داشت: تورم، بیکاری و آمار بالای اشتغال ناقص در استان از جمله مشکلات اساسی است که باید به آن توجه شود و اگر بتوانیم زیر ساخت های لازم را در بخش سرمایه گذاری در استان فراهم کنیم می توانیم باعث تسهیل برخی مسائل و مشکلات شویم.

امامی کمبود منابع آب را یکی از مباحث جدی دانست و تاکید کرد: کشور در بخش آب شرب و کشاورزی با مشکلات زیادی روبرو است و البته در دولت برنامه هایی جهت تقویت سفره های زیر زمینی و مهار آب های سطحی انجام شده است.

وی ادامه داد: به علت ضعف منابع آب بسیاری از این برنامه ها محقق نشد و البته در استان گلستان نیز کمبود آب از مشکلات اساسی بای کشاورزان است که اگر بتوانیم در این حوزه سرمایه گذاری خوبی را انجام دهیم ، کشاورزی استان از رونق بالایی برخوردار خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه حمل نقل درون شهری و برون شهری از جمله مسائل دیگری است که در دیدار با رئیس جمهور مطرح می شود، تصریح داشت: نزدیک 18 سال است که در حوزه حمل و نقل برون شهری استان کار خاصی صورت نگرفته است.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا استان به وسیله راه آهن به خراسان شمالی و جنوبی متصل شود و البته راه آهن استان در دولت دهم و یازدهم مطرح شده و اگر قطعا سرمایه گذاری در این حوزه صورت بگیرد می توانیم شاهد پیوند بسیار خوبی با استان های خراسان شمالی ، جنوبی و مرکز کشور برقرار کنیم.

عیسی امامی اذعان داشت: با وجود پیگیری و توجه به بحث فاینانس و اعتباراتی که در این زمینه در اختیار استان ها قرار می گیرد تلاش داریم تا قرارداد اصلی آن به صورت قطعی اعلام شود و اگر این امر انجام شود بسیاری از مشکلات حمل و نقل مرتفع خواهد شد.

شرایط جوی نامناسب درحمل و نقل هوایی احساس ناامنی برای گلستانی ها ایجاد کرده است

وی با عنوان اینکه حمل و نقل هوایی به دلیل شرایط نامناسب جوی همیشه در معرض تهدید و خطر قرار دارد، اظهار داشت: شرایط جوی نامناسب در برخی اوقات حمل و نقل هوایی را با مشکلاتی روبرو ساخته است و این امر باعث احساس نا امنی در مردم استان شده است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از (آی ال اس ) می تواند سیستم ناوبری هوایی را کامل کند و البته به دنبال آن هستیم تا این سیستم در فرودگاه گرگان به موقع نصب گردد تا مشکلات در این زمینه از بین برود.

وی تقویت حمل و نقل برای دسترسی به کشورهای آسیای میانه را از برنامه های دیگر برای اعلام به رئیس جمهور دانست و عنوان داشت: با وصل شدن به این کشورهای می توانیم شاهد شکوفایی جدیدی در حوزه صادرات باشیم و اگر سالانه علاوه بر کمک بودجه ای که به ما می شود کمک های دیگری هم شود می توانیم شاهد شکوفایی در این حوزه باشیم.

امامی افزود: حق این است که به دلیل اینکه استان گلستان جزء استان های محروم است بتواند از بودجه بیشتری برخوردار شود تا سایه این محرومیت ها کمرنگ تر شود .