عناصر با تجربه همدان بايد برای رفع معضلات بزرگ مورد استفاده قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهيم الهي تبار بعدازظهر یکشنبه در مراسم تقدير و معارفه سرپرست اداره کل امنيتي و انتظامي استانداري و سرپرست دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدراستان همدان گفت: تغييرات امر درستي براي استفاده از تجارب و انديشه هاي ديگر و ديدگاههاي مختلف براي ايجاد تحرک و افزايش انگيزه است و اهدافي را دنبال مي کند.

وي با بیان اینکه استفاده از ظرفيت هاي منابع انساني استان مدنظر است و توصيه هاي وزارت کشور نيز بر استفاده از نيروهاي مجموعه تاکيد دارد، گفت: اين تغييرات با حفظ شان و جايگاه افراد صورت میگیرد.

معاون سياسي و امنيتي استاندار همدان با بيان اينکه سطح دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر، مدير کل وزارتي تعريف شده است، افزود: براي اين سمت بايد فردي با سابقه فرمانداري و چند شاخص ديگر مديريتي معرفي مي شد.

الهي تبار اين شورا را داراي جايگاه وسيعي دانست و اضافه کرد: مدير اين شورا بايد اشرافيت بخشي و فرابخشي داشته و بين دستگاههاي اجرايي نيز از مقبوليت برخوردار باشد.

وي با بیان اینکه پيشگيري امر مهمي است و هر چقدر در اين حوزه توان بگذاريم، حوزه هاي ديگر مبارزه با مواد مخدر را تحت تاثير قرار خواهد داد، آموزش مهارت هاي زندگي به فرزندان را بسيار با اهميت توصيف کرد و گفت: اگر پيشگيري در خانواده ها انجام شود، جامعه کنترل خواهد شد و بايد به جامعه آمادگي داده شود تا احساس خطر داشته باشند.

الهي تبار با بیان اینکه بهترين عناصر تجربه دار بايد در جايگاههايي قرار بگيرند که معضلات بزرگي نسبت به آن داريم، از سرپرست دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدراستان خواست با برنامه ريزي همه قشرها از جمله دانشگاهيان و تاثيرگذاران را در موضوع مبارزه با مواد مخدر دخالت دهد تا حرکتي روبه جلو در مجموعه مبارزه مواد مخدر استان انجام شود.

معاون سياسي و امنيتي استاندار در بخش ديگري از سخنان خود خواستار استفاده از ابزار شوراي تامين استان براي ايجاد امنيت پايدار براي مردم شد و گفت: اين ابزار بايد بتواند احساس امنيت در مردم را بالا ببرد و امنيت لازم براي سرمايه گذاران در استان را افزايش دهد.

الهي تبار با بيان اينکه مردم از قاچاق کالا رنج مي برند، ادامه داد: بايد با به کارگيري روش و رفتار ديگري هم قشر ضعيف آسيب نبيند و هم سرکرده هاي اصلي و قاچاقچيان عمده و کلان رصد و با آنها برخورد شود.

در اين مراسم عبدالحسين مرادي به عنوان سرپرست دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان و ناصر پورمرادي به عنوان مديرکل امنيتي و انتظامي استانداري معرفي شدند.