توجه ویژه ای در لایحه بودجه به حوزه سلامت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امامی رضوی عصر یکشنبه در مراسم معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل خاطرنشان کرد: در صورت تصویب توسط مجلس بیش از 40درصد شاهد رشد اعتبارات در بخش بهداشت ودرمان خواهیم بود.
وی تصریح کرد: امروز نیازمند همدلی ووحدت همه دستگاههای درگیر درحوزه سلامت که امری تاثیرگذاردرسلامت مردم بوده هستیم تابه رشد این حوزه کمک کند.
امامی با اشاره به اینکه به دنبال خدمات با کیفیت وارتقا آموزشی وپژوهشی دانش پزشکی وارتقا علمی هستیم خاطرنشان کرد: درصورت تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس بسیاری از مشکلات بودجه ای و پرداخت های کارمندان دانشگاه حل خواهد شد وبیش از 40 درصد اعتبار بخش بهداشت ودرمان افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به پیشرفت های اخیر دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: این پیشرفت ها نشان می دهد که مسئولان دانشگاه انگیزه قوی برای رشد دارند.
امامی اذعان داشت: طولانی بودن مدت مسئولیت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بابل به دلیل درایت وعملکرد مثبت این مدیران بوده وهمین امر سبب شده شاهد کسب رتبه های برتر از این دانشگاه باشیم.
قائم مقام وزارت بهداشت واموردانشگاه ها ،از نگاه مثبت هاشمی نسبت به بخش سلامت خبر داد و گفت: نگاه مثبت هاشمی وزیر بهداشت در دولت یازدهم افق های جدید و روشنی در حوزه سلامت بازکرده که بزودی شاهد حل مشکلات زیادی خواهیم بود.
در این مراسم ابراهیم میکانیکی تودیع و سید مظفر ربیعی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل معرفی شد.
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