توجه ویژه ای در لایحه بودجه به حوزه سلامت شده است

بابل - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزارت بهداشت امور دانشگاههای وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی کشور به توجه رئیس جمهور به بخش بهداشت ودرمان اشاره و افزود: توجه رئیس جمهور به حوزه سلامت سبب شده در لایحه بودجه دولت به آن توجه ویژه شود.