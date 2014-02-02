تمهیدات گسترده ستاد دهه فجر بسطام برای سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب

محمدعلی یعقوبیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مدیریت شهرداری و شورای شهر بسطام بر ارتقای سطح فرهنگ عمومی و افزایش سطح مشارکت شهروندان در برگزاری جشن های ملی تاکید دارد افزود: بصیرت و عشق ملت به انقلاب و امام (ره) مهمترین عامل استمرار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه مردم ولایتمدار و انقلابی شهر بسطام در آستانه دهه مبارک فجر با آذین بندی و چراغانی خیابان ها و معابر شهری به استقبال جشن های سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رفتند افزود: آرمان‌ها و ارزش‌های ناگفته انقلاب در ایام دهه مبارک فجر باید برای مردم به ‌ویژه نسل جوان امروز بازگو شود.

دبیر ستاد دهه فجر شهر بسطام برگزاری برنامه‌های این ایام با مشارکت فعالانه مردمی را نمادی از تجدید میثاق آحاد ملت با آرمان های امام، شهدا و مقام عظمای ولایت خواند.

یعقوبیان همچنین با تشریح برنامه‌های این ستاد در ایام الله دهه فجر افزود: نواختن زنگ انقلاب، اجرای مراسم رژه موتوری و خودرویی در سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی و مراسم بزرگداشت این روز ماندگار در مسجد و حسینیه قلعه از برنامه های نخستین روز دهه فجر در بسطام بود.



وی به مشارکت مردم در برگزاری مراسم بزرگداشت سی و پنجمین فجر انقلاب اسلامی برای نخستین بار در محله های مختلف شهر اشاره کرد و اظهار داشت: این مراسم در روز 14 بهمن در حسینیه سراب و در مسجد بابا ابوالقاسم در روز 15 بهمن ماه برگزار می شود.

دبیر ستاد دهه فجر بسطام با اعلام گردهمایی بزرگ رزمندگان این شهر در 17 بهمن همزمان با روز انقلاب اسلامی، ایمان، جهاد و شهادت در حسینیه صباغان، خاطر نشان کرد: مسجد سجادیه، حسینیه جانثاران حضرت ابوالفضل(ع) و مسجد جامع نیز به ترتیب در روزهای 18، 20 و 21 بهمن ماه میزبان مراسم بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خواهند بود.

وی مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، برپایی ایستگاه های صلواتی، دیدار با خانواده معظم شهید قربانعلی میرآخوری به عنوان شهید انقلاب شهر بسطام و اجرای مراسم نورافشانی را از دیگر برنامه های این ایام اعلام کرد.

یعقوبیان همچنین به بیان برنامه های مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری با مشارکت نهادها و ادارات در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی پرداخت و ابراز داشت: برگزاری نمایشگاه کتاب و عکس و نیز ایستگاه نقاشی در آستان امامزاده محمد بن جعفر صادق(ع)، برپایی نمایشگاه نقاشی و مسابقات مقاله نویسی و نقاشی در کتابخانه عمومی و نیز برگزاری مسابقات ورزشی در ایام الله فجر تدارک دیده شده است.

دبیر ستاد دهه فجر بسطام در بخش پایانی سخنان خود افزود: افتتاح استخر سرپوشیده بسطام، بهره برداری از جایگاه سوخت رسانی شهید کریمی و نیز افتتاح طرح گازرسانی به کارخانه آسفالت و تأسیسات شن و ماسه شهرداری از دیگر برنامه های دهه فجر امسال است.