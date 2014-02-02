واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی گیلان فردا تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی میر ابراهیمی عصر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با توجه به بارش شدید برف در استان دوشنبه 14 بهمن ماه جاری تمامی فعالیت های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی در گیلان به جزء واحدهای تالش و آستارا تعطیل است.

وی اظهار داشت: با توجه به بارش سنگین برف در شهر رشت تمامی فعالیت های آموزشی در دانشگاه های آزاد اسلامی در شهر رشت شامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، پردیس علوم و تحقیقات گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خواهران روز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان گفت: همچنین با توجه به مشکل تردد دانشجویان و دریافت استعلام لازم از رؤسای واحدهای دانشگاهی در سطح استان واحد های رودبار، بندر انزلی، صومعه سرا، فومن و شفت، رودسر و املش، لنگرود، لاهیجان، آستانه اشرفیه و مراکز ماسال، لشت نشا و زیباکنار و سیاهکل نیز همانند دیگر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت های آموزشی در این واحدها و مراکز نیز تعطیل است.

وی تاکید کرد: در ضمن در واحدهایی که امتحانات پایان ترم در این واحد ها هنوز به اتمام نرسیده است از دانشجویان در تاریخ های دیگری امتحان بعمل خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شهرهایی که شدت بارش برف در آنها زیاد است، رؤسای واحد های دانشگاهی در خصوص تعطیلی کامل این واحد ها ( اداری) تصمیم گیری خواهند کرد.