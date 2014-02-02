امام(ره) اصیل ترین انقلاب تاریخ را به پیروزی رساند/ الگوی مدیریتی امام راحل بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز عباس ملکوتی خواه در جشن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در جمع مردم متدین و ولایتمدار پیشوا در مسجد امام خمینی این شهرستان، انقلاب اسلامی ایران را الگوی مناسب به عنوان نماد مردم‌سالاری دینی برشمرد و اظهار داشت: هرچه از عمر پربرکت انقلاب می‌گذرد همه روزه شاهد دستاوردهای جدید در عرصه‌های مختلف هستیم.



فرماندار پیشوا با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک امانت الهی است افزود: تمام نگرانی و دغدغه دشمنان ایران اسلامی، انقلاب بزرگ و روبه‌رشد اسلامی است و این موضوع اهمیت گرامیداشت جشن‌های انقلاب را دوچندان می‌کند.



وی با اشاره به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: رهبری منسجم و الهی، وحدت ملت ایران، ایستادگی امام و مردم در برابر فشار دشمن از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی است و باید توجه داشت که رهبری پیامبرگونه امام راحل (ره)، تثبیت جمهوریت نظام و هدایت و رهبری عالمانه و آگاهانه مقام معظم رهبری از اساسی ترین علل تداوم این انقلاب است ادامه یابد زیرا که رهبری عضو حیات بخش هر سازمان و محور حرکت جامعه است که با حضور ارزشمند مردم معنا پیدا می کند.

ملکوتی خواه با برشمردن فداکاری‌ها و ایثارگری‌های ملت و حق‌طلبی‌های ملت به رهبری امام خمینی (ره) افزود: بی‌گمان پیروزی انقلاب اسلامی هدیه الهی به امام خمینی (ره) و امت اسلامی ایران بود.



این مسئول تأکید کرد: همه ملت ایران مدیون رهبری حکیمانه و شجاعانه امام خمینی هستند، امام راحل هیمنه طاغوت را از هم پاشید و دست رد به سینه شرق و غرب زد، قانون اساسی افتخار‌آمیز را تائید کرد و اصل ولایت فقیه را از تئوری به صحنه عمل کشاند.



وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران همیشه الگویی برای سایر انقلاب ها باقی خواهد ماند، افزود: امام خمینی(ره) نمونه انسان كامل و شخصيتي جامع است كه يكي از اصيل ترين انقلابهاي تاريخ را به پيروزي رساند و نظامي بي بديل را پايه ريزي و رهبري نمود و با تکيه بر عنصر آگاهي، استقامت و شجاعت تزلزلي آشكار در اركان و مباني مکاتب الحادي و تمدن هاي مادي غرب و شرق به وجود آورد و كنگر ه‏هاي كفر و شرك و نفاق را با انحطاط و تباهي رو به رو ساخت.



عضو ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی پیشوا یادآور شد: امام (ره) می‌دانستند که تنها چیزی که می‌تواند در زمان غیبت اسلام، حکومت اسلامی را زنده نگه دارد ولایت فقیه است، در همین راستا به تبیین و تعیین ضرورت حکومت دینی با عنوان ولایت فقیه پرداخت.

ملکوتی خواه بر لزوم تبیین ابعاد و اصول مبارزاتی امام راحل به جهانیان تأکید کرد و افزود: الگو و راه و روش ایشان همواره باید الگوی ملت‌های آزاده و آزادیخواه جهان قرار گیرد و ارتقای سطح معرفت و بصيرت مردم خصوصادانشجويان فرهيخته نسبت به انديشه ها و شخصيت عظيم حضرت امام خميني و آگاهي به تحولات شگفتي که وي در کشور و عرصه جهاني پديد آورد ضروري است و در اين برهه بسيار حساس از تاريخ انقلاب اسلامي که دشمنان اسلام با هدف مقابله با کارآمدي انقلاب اسلامي و نفوذ روز افزون انديشه الهي امام در جهان، سياست استحاله فکري و تضعيف انگيزه نيروهاي انقلاب را تعقيب مي کنند، دستيابي به بينشي عميق در اين زمينه بيشتر احساس مي شود.



فرماندار پیشوا با بیان اینکه اهداف امام خمینی(ره) همانند اهداف پیامبر اکرم (ص) بود، ادامه داد: امام خمینی(ره) فرمودند هدف من این است که ملت ایران و مسلمانان جهان را نجات دهم و نگذارم این قدر دغدغه بکشند و پس از چندین سال تبعید در 12 بهمن ماه سال 57 به وطن بازگشتند و در نخستین ساعات ورود خود به کشور عازم بهشت زهرا شدند تا این پیام را برسانند که همه ما مدیون خون پاک شهدا هستیم.



وی متذکر شد: در طول 35 سال گذشته تجربه به ما ثابت کرده که اگر قدرت فوق‌العاده ولایت فقیه در هدایت و رهبری امت اسلامی نبود، دشمنان مستکبر اسلام و انقلاب باعث نابودی مسلمانان می‌شدند.



این مسئول گفت: دشمنان اسلام و انقلاب هنوز ملت ایران، ولایت فقیه، آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشناختند و چشمانشان کور است که ببینند هرگز ملت ایران عزت خود را نخواهد فروخت.



ملکوتی خواه بیان داشت: امام خمینی (ره) با صبر و استقامت فراوانی که از خود نشان دادند در مقابل تمام ناملایمتی‌ها به خاطر اسلام و مبارزه با ظلم و ستم رژیم پهلوی ایستادند.



وی افزود: پافشاری نظام اسلامی بر مبارزه با استکبار و صهیونیسم جهانی به مدد پایداری و استقامت ملت ایران، عامل بروز موج بیداری اسلامی در دنیا شده و بر عظمت این انقلاب به عنوان الگوی سایر کشورها افزوده است.