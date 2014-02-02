اساس استقرار حکومت دینی تحقق ارزشهای معنوی است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام طهماسبی روز یکشنبه در دیدار با مسئولان نظامی و انتظامی و کارکنان ادارات شهرستان البرز به مناسبت دهه مبارک فجر گفت: اساس اسقرار حکومت دینی نه فقط برای انجام اعمال عبادی بلکه حلقه اتصال مبانی دینی با مسائل و روابط اجتماعی است و افرادی که با سکولاریزه کردن جوامع در تلاش برای جدایی دین از سیاست هستند به دنبال تشکیل حکومتی ضد دین و سکولار هستند که راه به جایی نخواهند برد.



وی اظهار داشت: به گفته امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی، سلطنت طلبی بر خلاف حاکمیت دینی است و جمهوری اسلامی نظامی بر مبنای رای و خواسته مردم و بر محور قوانین مترقی اسلامی پایه گذاری شده است.



حجت الاسلام طهماسبی افزود: حکومت اسلامی با توجه به مسئولیت های چند گانه خود همزمان با قانون گذاری بر اساس قوانین دین اسلام، اجرای این قوانین و تحقق عدالت با فعالیت قوای سه گانه نظام و مسئولیت های موظف در سایه رهبری، حکومت اسلامی را به سمت اهداف عالیه به پیش می برد.



وی گفت: امروز با تلاش و مجاهدت دانشمندان و وحدت جمعی مردم به نقطه ای از پیشرفت و اقتدار در سطح منطقه ای و بین المللی رسیده ایم که نقشی موثر در معادلات منطقه ایفا می کنیم و این قدرت استراتژیک ملت ایران مرهون خون شهدا و ایثارگری جانبازان و پشتیبانی مردم از حکومت اسلامی است.



امام جمعه الوند همچنین در مراسم جشن دهه فجر در مدرسه دخترانه شاهد مطهره تاکید کرد: پیشرفت کشور در توسعه علم وفناوری در دانشگاهها، توسعه خدمات شهری و قدرت راهبردی در سیاست خارجی و داخلی از برکات انقلاب اسلامی است.



وی یادآورشد: برخی در داخل کشور که دارای تفکر سکولار هستند به دنبال القای تصویری باطل در میان اندیشمندان هستند تا ثابت کنند که دین اسلام با کسب علم و دانش مخالف است و باید یک فرد مسلمان زندگی صوفی مکتب داشته باشد در حالی که دین اسلام در قرآن و احادیث مسلمانان را برای تولید و کسب علم و پیشرفت انسانها همواره توصیه و تشویق کرده و مسیر انقلاب اسللامی در همی راستاست.

اجرای سرود از دیگر برنامه های این مراسم بود.