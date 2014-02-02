احداث خانه بهداشتی به ارزش 330 میلیون ریال در کوهسرخ توسط یک خیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد یزدانی عصر یکشنبه در محل شبکه بهداشت کاشمر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساختماني به ارزش 330 میلیون ريال توسط خير روستاي كوشه نماي بخش كوهسرخ به حوزه سلامت شهرستان اهدا شد.

رئیس شبكه بهداشت و درمان كاشمر افزود: حاج علي اكبر شريفي از اهالي روستاي كوشه نما در بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر ،خانه بهداشتي به متراژ سي و پنج متر مربع در زميني به مساحت سيصد متر مربع در حاشيه خيابان امام علي روستاي كوشه نما جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني احداث و به حوزه سلامت واگذار کرد.

یزدانی با بيان اين كه ارزش اين ساختمان و زمين سيصد و سي ميليون ريال برآورد شده است، افزود: در اين امر خير، اهالي و همچنين دهياري اين روستا هزينه ديوار كشي اين خانه بهداشت را متقبل شده و اجرا کرده اند.

وي با قدرداني از اين خير بزرگوار و همچنين اهالي روستا و دهياري محترم رزوستاي كوشه نما گفت: توسعه و ارتقاي خدمات در بخش سلامت با همت و تلاش مردم و خيرين در اين حوزه سريعتر امكان پذير است و اميدواريم اين فرهنگ خير خواهانه هميشه تداوم داشته باشد و در تمام روستاها شاهد اين اقدامات خيرخواهانه باشيم.