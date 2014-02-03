مساجد نقش انکارناپذیری در وقایع بزرگ تاریخ انقلاب دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مقدمی افزود: تاریخ زرین انقلاب بیانگر این است که هر حرکتی در بین مردم شروع می شود از پایگاهی مقدس همچون مساجد سرمنشا می گیرد و حرکت مردمی ملت ایران در انقلاب نیز از مساجد آغاز شد.



وی با اشاره به اینکه اولین سخنرانی امام راحل در سال 1342 در مسجد صورت گرفت، تصریح کرد: بعد از این سخنرانی حرکت های عظیمی در کشور بر علیه رژیم استبداد پهلوی شکل گرفت.



مسئول دبیر خانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان، با بیان اینکه در استان زنجان اولین حرکت انقلابی از مسجد ولی عصر(عج) آغاز شد گفت: جایگاه مساجد بسیار رفیع است، چرا که از صدر اسلام نیز تصمیمات مهم در مساجد اتخاذ می شد.



مقدمی تاکید کرد: دشمنان اسلام به خوبی جایگاه و نقش مساجد را در پیروزی مسلمانان درک کرده اند و در هر جنگی در پی تخریب آنها هستند.



وی با اشاره به اینکه در 8 سال دفاع مقدس نیز به جرات می توان به جایگاه مساجد در ساماندهی نیروهای بسیجی و نظامی اشاره کرد، یادآور شد: حضور جوانان در مساجد می تواند خط بطلانی بر محاسبات و توطئه های دشمنان بکشد.

برپایی نمایشگاه عکس شهدای انقلاب اسلامی در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان

در نمایشگاه عکس شهدای انقلاب اسلامی زنجان بیش از 16 عکس از شهدای انقلاب اسلامی با نگاه مختصری از زندگینامه این شهدا جهت آشنایی شهروندان با شهدای دوران انقلاب در فرهنگسرای امام خمینی (ره) برپا شده است.

نمایشگاه عکس شهدای انقلاب اسلامی در فرهنگسرای امام خمینی (ره) برپا شد.



در این نمایشگاه بیش از 16 عکس از شهدای انقلاب اسلامی به همراه مختصری از زندگینامه این شهدا جهت آشنایی شهروندان با شهدای دوران انقلاب برپا شده است.



این نمایشگاه بمناسبت ایام الله دهه مبارک فجر همه روزه پذیرای عموم مردم زنجان و هنرمندان است.