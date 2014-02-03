همایش" آیه های انقلاب " برگزار شد/ پیروزی انقلاب اسلامی تجلی آیات قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن یکشنبه شب با عنوان "آیه های انقلاب" ویژه فرزندان مراکز شبانه روزی به مناسبت سی و پنجمین بهار انقلاب در محل سالن همایش های برج سپهر برگزار شد.

این مراسم با حضور مسئولان اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، مسئولان و خیرین موسسه گلستان علی(ع) و چند تن از مسئولان بانک صادرات و ستاد دهه فجر استان و همچنین قاریان بین المللی در جمع فرزندان مراکز نگهداری شبانه روزی برگزار شد.

آشنائی با وقایع انقلاب و ارتباط آن با قرآن

در ابتدای همایش "آیه های انقلاب" که با هدف آشنائی هر چه بیشتر کودکان و فرزندان بی سرپرست مراکز شبانه روزی با وقایع و پیروزی های انقلاب اسلامی ایران و ارتباط آن با قرآن برگزار شده بود "حیدر علی سعادتی" قاری نوجوان از فرزندان مراکز استان خراسان رضوی به قرائت قرآن پرداخت.

همچنین حافظ کل قرآن کریم "قاری عابدین زاده" و استاد قرآن"جواد پناهی" به قرائت بخشی از قرآن کریم پرداختند.

در این مراسم ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻧﮭﺎد ﺧﺎﻧﻮاده دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی حجت الاسلام عماد دخانی ابراز کرد: پیامبر(ص) در حدیث ثقلین می فرمایند "که من دو هیچ گرانبها در میان شما به امانت می گذارم که قرآن و عترت است و مادام که به این دو متمسک شوید گمراه نخواهید شد."

وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام(ص) در این حدیث رمز سعادت را تمسک به قرآن و عترت با هم عنوان می کنند.

پیروزی انقلاب اسلامی تجلی آیات قرآن است

حجت الاسلام دخانی عنوان کرد: تقارن اینگونه مراسمات با ایام پیروزی انقلاب اسلامی تجلی همان آیات است و یکی از وظایف سه گانه والدین بعد از انتخاب اسم نیکو و ازدواج تعلیم و تربیت در همین زمینه است.

وی تصریح کرد: با برقراری ارتباط با این سفره های الهی و نشاندن فرزندان بر سر آنها، کودکان هر چه بیشتر با قرآن آشنا شده و با آن مانوس می شوند.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی هم در این مراسم ابراز کرد: بهزیستی که سازمانی مولود انقلاب است، رویکردی فقط معیشتی ندارد بلکه رویکرد تعالی و تربیت هم دارد.

تهمینه شکیب با بیان اینکه قرآن ریسمان بین ما و خداست، ابراز کرد: مشکل جهان امروز در بین این همه دغدغه، مشکلات روحی، روانی و رفتاری است که روز به روز در حال افزایش است.

وی عنوان کرد: پیامبرگرامی اسلام(ص) بهترین رفتار و اعمال را داشتند و نمونه و الگویی بی نظیر هستند و ارتباط ما با قرآن تاثیر زیادی بر زندگی و رفتار های ما دشته و بیشتر به الگوی رفتاری پیامبر(ص) نزدیک می کند.

وجود بیشترین مراکز شبانه روزی کودکان در شهر امام رضا(ع)

شکیب ادامه داد: بحث قرآن را باید به عنوان یک بحث نهادینه در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست شبانه روزی داشته باشیم چرا که شهر ما علاوه بر اینکه شهر امام رضا(ع) است بیشترین مراکز نگهداری شبانه روزی از کودکان و همچنین بیشترین خیرین یتیم نواز را دارد.

وی با اشاره به آموزش تمام مسائل فرهنگی و قرآنی در مراکز شبانه روزی ابراز کرد: در تمام این مراکز به تناسب نیاز و سن و سال کودکان از روحانیون برای نشان دادن راه صحیح زندگی و آموزش و خواندن قرآن استفاده می شود.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی عنوان کرد: در مسائل ورزشی کودکان مراکز خراسان رضوی همیشه حائز رتبه های برتر شده و افتخار آفرینی کرده اند، باید کانون های ویژه قرآن هم به طور دائمی برای این مراکز ایجاد شود تا در این مباحث، باز هم خراسان رضوی حرف اول را بزند.

ایجاد کانون دائمی حفاظ و قاریان تحت پوشش بهزیستی

شکیب تاکید کرد: کانون دائمی حفاظ و قاریان تحت پوشش بهزیستی را در آینده نزدیک با کمک خیرین خواهیم داشت.

وی با اشاره به سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب افزود: همیشه حضور ما و مردم متعهد به انقلاب در راهپیمائی ها و جشن های دهه فجر و 22 بهمن باعث عقب نشینی دشمنان شده است.

گروه تواشیح "فدک الزهرا " در ادامه مراسم به اجرا پرداختند.

همایش"آیه های انقلاب" با همکاری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی و موسسه گلستان علی(ع) برگزار شد.