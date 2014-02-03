شهرستانهاي استان ایلام از مزاياي سامانه ديجيتال بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری عصر یکشنبه در مراسم افتتاح شبکه دیجیتال در شهرستان ایوان اظهار داشت: با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته و در صورت تامين اعتبار تا پايان سال92 شهرستانهاي ملكشاهي ، بدره و سيروان زير پوشش شبكه ديجيتال قرار خواهند گرفت.

عسكري معاون برنامه استاندار نيز قول مساعد داد با همكاري صدا و سيماي مركز ايلام تا پایان سال 92 بيشتر شهرهاي استان از مزاياي سامانه ديجيتال بهره مند شوند.

مدیر کل صدا و سیما استان ایلام در خصوص خدمات پوشش ديجيتالي در اين شهرستان گفت: با راه اندازي فرستنده 200 وات در شهرستان ايوان 38 هزار نفر از جمعيت شهرستان و حومه می توانند روي كانال هاي 21 و 27 از نعمت پوشش20 شبكه تلويزيوني و 16 شبكه راديويي برخودار شوند.

علی رامك افزود : براي بهره برداري از اين طرح چهار ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي و استاني هزينه شده است.

گفتی است به ميمنت ايام الله دهه فجر انقلاب اسلامي با حضور مديركل صدا و سيماي مركز ايلام، معاونين عمراني و برنامه ريزي استاندار، فرماندار ايوان و جمعي از مسئولان اجرايي استان سامانه ديجيتالي شهرستان ايوان راه اندازي شد.

