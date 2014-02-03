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۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۴

عسگری:

شهرستانهاي استان ایلام از مزاياي سامانه ديجيتال بهره مند می شوند

شهرستانهاي استان ایلام از مزاياي سامانه ديجيتال بهره مند می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: تا پایان سال شهرستانهاي استان ایلام از مزاياي سامانه ديجيتال بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری عصر یکشنبه در مراسم افتتاح شبکه دیجیتال در شهرستان ایوان اظهار داشت: با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته و در صورت تامين اعتبار تا پايان سال92 شهرستانهاي ملكشاهي ، بدره و سيروان زير پوشش شبكه ديجيتال قرار خواهند گرفت.

عسكري معاون برنامه استاندار نيز قول مساعد داد با همكاري صدا و سيماي مركز ايلام تا پایان سال 92 بيشتر شهرهاي استان از مزاياي سامانه ديجيتال بهره مند شوند.

مدیر کل صدا و سیما استان ایلام در خصوص خدمات پوشش ديجيتالي در اين شهرستان گفت: با راه اندازي فرستنده 200 وات در شهرستان ايوان 38 هزار نفر از جمعيت شهرستان و حومه می توانند روي كانال هاي 21 و 27 از نعمت پوشش20 شبكه تلويزيوني و 16 شبكه راديويي برخودار شوند.

علی رامك افزود : براي بهره برداري از اين طرح چهار ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي و استاني هزينه شده است. 

گفتی است  به ميمنت ايام الله دهه فجر انقلاب اسلامي با حضور مديركل صدا و سيماي مركز ايلام، معاونين عمراني و برنامه ريزي استاندار، فرماندار ايوان و جمعي از مسئولان اجرايي استان سامانه ديجيتالي شهرستان ايوان راه اندازي شد. 
     

کد مطلب 2227572

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