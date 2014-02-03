اجرای طرح جامع حجاب در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد/ ایجاد مقبره شهدا

عصمت سوادی در گفتگو با خبرنگار مهر به مهمترین برنامه های فرهنگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی پس از تغییر ریاست این واحد اشاره کرد و گفت: توسعه و ترویج فرهنگ نماز، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ نماز در دانشگاه آزاد اسلامی، توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سه سطح استادان، کارکنان و دانشجویان از طریق فضاسازی، برگزاری جلسات مشاوره و پاسخگویی به شبهات و کرسی های آزاداندیشی، توسعه و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی بر اساس آموزه های دینی با برگزاری کارگاهها، جلسات پرسش و پاسخ و دوره های سیر مطالعاتی، سمینارها، توسعه و ترویج فرهنگ انتظار، برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های فرهنگی بر اساس مخاطب شناسی، نیازسنجی و جهت گیری علمی و پژوهشی از مهمترین برنامه های فرهنگی در واحد علوم و تحقیقات به شمار می آید.

وی با اشاره به طراحی مقبره شهدای گمنام واحد علوم و تحقیقات، اظهار داشت: طراحی مقبره الشهدا توسط دانشکده هنر و معماری و حوزه معاونت عمران در دست اقدام است و با توجه رئیس واحد علوم و تحقیقات، دستور سرعت بخشی به روند پروژه مقبره الشهدا و بهره برداری از مسجد صادر شده است.

معاون فرهنگی واحد علوم و تحقیقات همچنین از رونق بخشی به نشریات دانشجویی، راه اندازی و فعال سازی کانون های دانشجویی هنری و برگزاری کارگاه های هنری ویژه دانشجویان و انجام پژوهش های فرهنگی و حمایت از کتب و مقالات در برنامه های فرهنگی، خبر داد.

سوادی همچنین درباره تازه ترین تصمیمات در خصوص تغییر یا افزایش دستورالعمل ها برای حجاب دانشجویی در واحد علوم و تحقیقات، اظهار داشت: اسلام دینی پویا است و با پیشرفت علم و فناوری و فرهنگ، ضرورت ایجاب می کند دستورالعملها به طور جدی اجرایی شود.

وی ادامه داد: در این راستا، فعالیتهایی آغاز شده و با مطالعات و تحقیقات میدانی همچنین تشکیل جلسات و مشاوره با صاحب نظران در حال بررسی هستیم تا بتوانیم با ارائه یک دستورالعمل اجرایی جامع تر و کامل تر موجبات عزت و سرافرازی بانوان را فراهم سازیم.

معاون فرهنگی واحد علوم و تحقیقات، تاکید کرد: برای بهتر اجرا شدن طرح، همکاری مسئولین به ویژه بانوان را که ذی نفع هستند، نیاز داریم و مسئله مهم دیگر نظارت و ارزیابی است که نقش مهمی را در اجرای این دستورالعمل ها ایفا می کند.

به گفته وی نکته مهم کارکردن روی مسائل اعتقادی دانشجویان است، اگر دانشجوی ما ولی نعمت خودش یعنی باری تعالی را با همه نعمت های بیشمارش بشناسد، قطعاً در اجرای دستورات عاشقانه وارد عمل می شود و در این راستا سلسله مباحث اعتقادی را در سطح واحد و توسط استادان خبره این امر آغاز کرده ایم.