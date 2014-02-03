بهره برداری از 12 پروژه صنعتی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدوی عصر یکشنبه در آغاز بهره برداری از این طرحها اظهار داشت: با افتتاح 12 پروژه صنعتی در دهه ی مبارک فجر در شهرستان ایلام 268 نفر در بخش صنعت مشغول به کار شدند.

استاندار ایلام به صورت نمادین در مراسم افتتاح سه طرح شاخص از مجموع پروژه های صنعتی شهرستان شرکت کرد.

محمد رضا مرارید در مراسم افتتاح اظهار داشت: سه پروژه شرکت تعاونی تولید مصنوعات چوبی با اعتبار 14 میلیارد ریال و اشتغال زایی 18 نفر با تولید بیش از 100 تن محصول ، شرکت تعاونی کیمیا بیتومین زاگرس تولید کننده کودهای صنعتی و معدنی با اعتبار 23 میلیارد ریال و اشتغال زایی 25 نفر و تولید 45 هزار تن و شرکت آرین تجارت مانا تولید کننده میعانات گازی شیرین با اعتبار 72 میلیارد ریال و اشتغال زایی 93 نفر و تولید بیش از 720 هزار تن به مناسبت دهه فجر افتتاح شده است.

با بهره برداری از 12 پروژه ی صنعتی در شهر ایلام با اعتباری بالغ 259 میلیارد ریال 268 نفر اشتغال زایی در پی دارد.