صبای قم به جمع مدعیان صعود به لیگ برتر جوانان کشور بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبالیست‌های جوان صبای قم در تلاش برای راهیابی به مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور شامگاه یکشنبه سیزدهم بهمن ماه به مصاف تیم پارس خودرو ورامین رفتند و با کسب سه امتیاز میدان را ترک کردند.

تیم فوتبال جوانان صبای قم بعد از اینکه در دیداری خانگی از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور در خانه خود ناباورانه مغلوب تیم خورشید قروه کردستان شد در دو هفته متوالی بعد از آن در تلاش برای جبران امتیازات از دست رفته در دیدار مقابل تیم های آب منطقه‌ای کرمانشاه و منتظران بندر امام به برتری دست یافت و بدین ترتیب سومین پیروزی متوالی را به دست آورد.

فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور در حالی هفته چهاردهم خود را پشت سر گذاشت که تیم جوانان صبا از بازی هفته قبل خود خاطره خوبی داشت زیرا حریف آنها یعنی منتظران بندر امام در میدان مسابقه حاضر نشد تا صبا برنده بازی برگزار نشده شود و به پیروزی سه بر صفر دست یابد و با توجه به این اندوخته با خیالی آسوده به مصاف تیم پارس خودرو ورامین برود و با برتری یک بر صفر برابر میزبان خود به مکان سوم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور صعود کند.

در گروه دوم مقدماتي فصل جاري رقابت هاي ليگ دسته اول فوتال رده سني جوانان باشگاه هاي کشور هم اکنون تيم هاي صباي قم، پاس همدان، منتظران بندر امام، نفت اميديه، خورشيد قروه، پتروشيمي ماهشهر، آب منطقه اي کرمانشاه، ولايت اهواز و پارس خودرو ورامین با یکدیگر به رقابت می پردازند.

دو تیم در ورزشگاه اختصاصی تیم پارس خودرو ورامین و به میزبانی رقیب برابر یکدیگر صف آرایی کردند و در پایان مسابقه نتیجه با حساب یک بر صفر به سود صبای قم شد تا این تیم بعد از پاس همدان 31 امتیازی و نفت امیدیه 26 امتیازی با کسب 23 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور قرار بگیرد.

بازی های صبای قم در گروه دوم مقدماتی لیگ دسته اول جوانان کشور:

هفته اول: جوانان صبای قم 1- 3 پاس همدان

هفته دوم: جوانان صبای قم صفر- 1 خورشید قروه کردستان

هفته سوم: جوانان صبای قم 3- 2 آب منطقه ای کرمانشاه

هفته چهارم: جوانان صبای قم 2- 1 منتظران بندر امام

هفته پنجم: جوانان صبا 6- صفر پارس خودرو ورامین

هفته ششم: جوانان صبا 1- 3 نفت امیدیه

هفته هفتم: جوانان صبا 2 – صفر ولایت اهواز

هفته هشتم: جوانان صبا صفر – صفر پتروشیمی ماهشهر

هفته نهم: جوانان صبا 2 – 2 پتروشیمی ماهشهر

هفته دهم: جوانان صبا 2 – 2 پاس همدان

هفته یازدهم: جوانان صبا 1 – 3 خورشید قروه کردستان

هفته دوازدهم: جوانان صبا 2 – 1 آب منطقه‌ای کرمانشاه

هفته سیزدهم: جوانان صبا – منتظران بندر امام (سه بر صفر به نفع صبا به دلیل غیبت تیم حریف در زمین مسابقه)

هفته چهاردهم: جوانان صبا 1- صفر پارس خودرو ورامین