پرداخت بخشی از مطالبات بازنشستگان کشوری در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر ،ایراندخت عطاریان ضمن تبریک و گرامیداشت طلیعه سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ایام دهه مبارک فجر را بهترین فرصت برای ارایه کارنامه درخشان دستاوردهای گرانسنگ و ماندگار نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم دانست و گفت: دهه مبارک فجر نقطه عطف انقلاب شکوهمند اسلامی است و در این ایام خجسته با وحدت ، همدلی و همسنگی در پرتو رهنمودها و ارشادات مقام معظم رهبری و در جهت اجرای اهداف برنامه‌ها و سیاستهای دولت تدبیر و امید برای سربلندی، عزت و عظمت و اقتدار ایران اسلامی گام برداریم.

وی با اشاره به بهره‌برداری و اجرای 10 پروژه در ایام دهه مبارک فجر اظهار کرد، در این ایام در بخش اقتصادی خط تولید شرکت شیر پگاه در استان تبریز و چند استان دیگر نیز افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید همچنین بخشی از مطالبات بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری جشن انقلاب در 31 خانه امید در استانهای مختلف کشور، دیدار از جانبازان و خانواده معظم شهدا، تجلیل و تقدیر از ایثارگران ج، برگزاری مسابقات فرهنگی ج، اجتماعی ویژه دهه مبارک فجر برای کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری و خانواده آنان، تشکیل کمیته‌های مشورتی با حضور بازنشستگان نخبه و روسای کانونهای بازنشستگی، برپایی جشنواره فرهنگی ورزشی ویژه بازنشستگان و تجدید میثاق مدیر ان و کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری با آرمانهای امام راحل (ره) از دیگر برنامه‌های صندوق بازنشستگی در دهه مبارک فجر است.