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۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۵

پرداخت بخشی از مطالبات بازنشستگان کشوری در دهه فجر

پرداخت بخشی از مطالبات بازنشستگان کشوری در دهه فجر

lمدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت بخشی از مطالبات بازنشستگان کشوری در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،ایراندخت عطاریان ضمن تبریک و گرامیداشت طلیعه سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ایام دهه مبارک فجر را بهترین فرصت برای ارایه کارنامه درخشان دستاوردهای گرانسنگ و ماندگار نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم دانست و گفت: دهه مبارک فجر نقطه عطف انقلاب شکوهمند اسلامی است و در این ایام خجسته با وحدت ، همدلی و همسنگی در پرتو رهنمودها و ارشادات مقام معظم رهبری و در جهت اجرای اهداف برنامه‌ها و سیاستهای دولت تدبیر و امید برای سربلندی، عزت و عظمت و اقتدار ایران اسلامی گام برداریم.

وی با اشاره به بهره‌برداری و اجرای 10 پروژه در ایام دهه مبارک فجر اظهار کرد، در این ایام در بخش اقتصادی خط تولید شرکت شیر پگاه در استان تبریز و چند استان دیگر نیز افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید همچنین بخشی از مطالبات بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری جشن انقلاب در 31 خانه امید در استانهای مختلف کشور، دیدار از جانبازان و خانواده معظم شهدا، تجلیل و تقدیر از ایثارگران ج، برگزاری مسابقات فرهنگی ج، اجتماعی ویژه دهه مبارک فجر برای کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری و خانواده آنان، تشکیل کمیته‌های مشورتی با حضور بازنشستگان نخبه و روسای کانونهای بازنشستگی، برپایی جشنواره فرهنگی ورزشی ویژه بازنشستگان و تجدید میثاق مدیر ان و کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری با آرمانهای امام راحل (ره) از دیگر برنامه‌های صندوق بازنشستگی در دهه مبارک فجر است.

کد مطلب 2227619

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