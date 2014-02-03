حال محسن حسینی رو به بهبود است/ سفر به آلمان برای بازی در یک فیلم

محسن حسینی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره شرایط جسمانی اش به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه شرایط جسمانی ام رو به بهبود است و چند روزی است که در منزل استراحت می کنم. به خاطر فشار کاری و استرس های ناشی از چند کار همزمان دچار عارضه قلبی شدم و نتوانستم در اجراهای پایانی نمایش «دایی وانیا» حضور داشته باشم.

وی ادامه داد: سه روز در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهدا بستری بودم اما فعلا در منزل به سر می برم و دکتر تاکید کرده که باید استراحت کنم. البته از آنجا که نمی توانم بدون فعالیت و تحرک باشم در طول این مدت هم در منزل روی پروژه های ناتمامم کار می کردم.

بازیگر فیلم «راه آبی ابریشم» با تشکر از هنرمندان و مدیرانی که در طول این مدت جویای احوالش بودند گفت: از علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد، حسین طاهری مدیر مرکز هنرهای نمایشی، اتابک نادری رییس تئاترشهر و همایون غنی زاده بسیار سپاسگزارم که در طول این مدت به صورت حضوری یا تلفنی جویای احوالم بودند.

حسینی درباره فعالیتهای آینده اش گفت: قرار است در یک فیلم سینمایی جلو دوربین بروم که حدود 70 درصد زمان فیلم در شهر آلمان و کشور فرانکفورت می گذرد. البته فعالا به درخواست کارگردان و تهیه کننده نمی توانم اطلاعات زیادی از کار بدهم اما فروردین ماه 93 فیلمبرداری این فیلم سینمایی در فرانکفورت آغاز می شود.

محسن حسینی کارگردان، بازیگر، طراح حرکات موزون، مدرس، پژوهشگر تئاتر است. وی در نمایش هایی همچون مسخ، ‏من از کجا عشق از کجا؟، ‏من آنتونن آرتو، ‏ویتسک و... بازی کرده است.

وی مدتی قبل دچار عارضه قلبی شد و نتوانست در اجراهای پایانی نمایش «دایی وانیا» به کارگردانی اکبر زنجانپور که در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر به صحنه می رفت، حضور داشته باشد. این نمایش در جشنواره تئاتر فجر نیز به صحنه رفت که حمیدرضا هدایتی در این اجراها جایگزین وی شد.