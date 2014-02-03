کارگران اصفهانی فقیر تر از قبل شده اند/ کارگران گوشت قربانی مشکلات کارفرمایان

اصغر برشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال کارگران اصفهانی همانند تمامی کارگران کشور سال سختی را گذراندند چرا که دستمزد آنان بر اساس تورم 36 درصدی پرداخت نشد.

وی با اشاره به شعار سال " حماسه سیاسی و اقتصادی " افزود: نباید فراموش کرد که جامعه کارگری در صف اول تحقق شعار حماسه سیاسی قرار گرفت اما در مباحث اقتصادی مورد بی توجهی قرار گرفته ‏‏اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان بیان داشت: به عبارت بهتر کارگران اصفهانی فقیرتر از سال قبل شده اند و بیانگر این امر وضعیت سخت معیشت آنان است.

افزایش تورم ربطی به حقوق کارگران ندارد

برشان یادآور شد: اعتقاد دارم ممانعت از افزایش نرخ دستمزد بر اساس میزان تورم سالانه به دلیل افزایش تورم در جامعه فقط بهانه جویی بی اساس است چرا که افزایش دستمزد طبق محاسبات کارشناسی شده فقط 15 درصد بر گرانی اجناس اثر می گذارد.

وی ادامه داد: مشکلات وعواملی همچون افزایش قیمت دلار،کمبود نقدینگی بهره های کمر شکن بانکی ،تحریم ها و همچنین گشایش 125 درصدی اعتبارات ارزی وارداتی اثراتی به مراتب بیش از دستمزد کارگران بر تولید کارخانجات وارد نموده اما متاسفانه دیواری کوتاه تر از این قشر زحمتکش وجود نداشته و حق واقعی آنان همچنان اجحاف می شود.

کارگران گوشت قربانی مشکلات کارفرمایان

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با انتقاد از عدم امنیت شغلی کارگران گفت:در سال جاری به دلیل مشکلات متعدد اقتصادی بسیاری از واحد های کوچک و متوسط تولیدی در استان به دلیل وجود قرارداد های موقت کارگران خود را اخراج کردند.

برشان با تاکید بر اینکه کارگران به گوشت قربانی معضلات کارفرمایان تبدیل شده اند،افزود:امسال واحد های صنعتی بزرگی در استان اصفهان همانند قند کامیاب، سپافیل و کاشی نیلو به دلیل واگذاری به بخش خصوصی و متعاقب آن مواجهه با مشکلات اقتصادی درابتدای امراقدام به اخراج کارگران و یا تعویق پرداخت حقوق دو تاسه ماه کرده اند.

وی در خصوص مشکلات اخیرواعتراضات کارخانه پلی اکریل اصفهان گفت: این کارخانه اقدام به کوچک سازی های فنی و ایجاد شرکتهای جدید در داخل خود کرد که کارگران آن هم به دلیل هراس ازعدم امنیت شغلی ناشی از این خرد شدن معترض شدند.

این فعال امور کارگری یادآور شد: البته شورای کارگری در این واحد بزرگ صنعتی طبق درخواست کارگران تشکیل شده است.

بسیاری از کارگران از سبد کالا محروم شدند

برشان در ادامه با انتقاد از نحوه تخصیص سبد کالا در جامعه اظهار داشت: بازنشستگان تامین اجتماعی که حقوقی بیش از حداقل مصوب قانون کار می گیرند از دریافت این سبد محروم شده اما قشر بازنشستگان کشوری و لشگری با هر رقم دریافت حقوق می توانند این سبد را دریافت کنند که این امر عادلانه نیست.

وی ادامه داد: بسیاری از کارگران هم به دلیل عدم شناسایی کامل آنان در کشور از دریافت سبد کالا محروم شده اند.

دولت به وعده های خود به کارگران عمل کند

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان درباره دستمزد سال 1393 جامعه کارگری افزود: رئیس جمهور دولت تدبیر و امید در نطق های انتخاباتی خود وعده تناسب آن را با تورم اعلام شده بانک مرکزی اعلام نمود اما اخیرا صحبت ایشان از افزایش 18 تا 20 درصدی حکایت می کند که مغایر وعده های وی بوده و از سوی دیگر بر مبنای قوانین نیست .

