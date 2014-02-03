همایش جوان و انقلاب در 70 مدرسه ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر همایش جوانان و انقلاب به منظوری بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در سی و پنج سال گذشته در حوزه جوانان در 70 مدرسه راهنمایی و متوسطه ورامین برگزار شد.



در این همایش کارشناسان حوزه اجتماعی و مسائل جوانان با بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه جوانان به حضور نوجوانان و جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی اشاره کرده و تأکید کردند که هشت سال دفاع مقدس اوج حضور جوانان در دفاع از نظام اسلامی را نشان داد و پیوند عمیق نسل دوم و سوم انقلاب را با آرمان های انقلاب اسلامی به معرض نمایش گذاشت.



مجتبی عرب عامری در حاشیه همایش جوان و انقلاب در ورامین اظهار داشت: جوانان در رژیم گذشته مورد بی مهری قرار گرفته و توانمندی ها و توانایی های آنان نادیده گرفته می شد، خلاقیت و نوآوری جایی در رژیم گذشته نداشت و دغدغه اصلی آن رژیم، حاكم ساختن فرهنگ غربی در كشور و گرایش به غرب تحت لوای رسیدن به تمدن و پیشرفت بود.



مسئول کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین با تاکید به ضرورت بازخوانی تاریخ انقلاب توسط نسل نوجوان و جوان امروز گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی که مردم به ویژه نسل جوان باید انجام دهند بازخوانی تاریخ انقلاب و بهره بردن از آن است و امروز نسل نوپای انقلاب و نسل جوان آن با نگاه و تامل در تاریخ و بازخوانی آن به رمز پیروزی آن پی خواهند برد، چراکه تاریخ سبب درس گرفتن، افزایش تجربه و یافتن راه های مناسب برای گذر از مشکلات می شود.



وی ادامه داد: انتقال فرهنگ ایثار و صلابت به نسل آینده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نسل کنونی باید بداند که استقرار انقلاب اسلامی در کشور با چه فراز و فرودهایی همراه بوده است.