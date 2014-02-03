صدور حکم بازداشت سه نفر از رهبران مخالف / مذاکرات پنج کمیسر انتخابات در بانکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، قرار است که امروز دوشنبه پنج کمیسر انتخابات تایلند با هدف یافتن راه حلی به منظور دریافت آرای رای دهندگان در چندین حوزه رای گیری که ناآرامی ها و گسترش موج تظاهرات ضد دولتی باعث تعطیلی آنها شده بودند، در بانکوک گردهم آیند.



انتظار می رود که در جلسه امروز دوشنبه کمیسیون انتخابات تایلند زمانی برای کسانی مشخص شود که موفق نشدند آرای خود را به صندوقها بیندازند.



یک کمیسر انتخاباتی امروز دوشنبه اعلام کرد که کمیسیون انتخاباتی می تواند انتخابات را به مدت هفت روز دیگر در یک حوزه انتخاباتی که به خاطر هرج و مرج و شرایط بد تعطیل شد، به تعویق بیندازد.



این تصمیم پس از آن گرفته شد که رای گیری در سه استان رانونگ، سانگخلا و ترانگ لغو شد و واجدین شرایط نتوانستند آرای خود را در صندق بیندازند.



خبر دیگر اینکه حکم بازداشت سه نفر از رهبران معترضان که باعث اختلال در روند انتخابات شدند، صادر شده است.



شبکه سی بی سی نیز گزارش داد که به گفته سوپاچای سومچاروئن رئیس کمیسیون انتخابات تایلند انتخابات باید در چندین حوزه رای گیری برگزار شود و افرادی که در خارج از مناطق خود رای داده‌ اند، باید دوباره پای صندوق های رای حاضر شوند.



این انتخابات درحالی برگزار شد که سوته تائوک سوبان رهبر معترضان ضد دولتی تایلند در فراخوانی با تاکید بر لزوم برگزاری راهپیمایی گسترده از رای دهندگان تایلندی خواسته تا در انتخابات شرکت نکنند.



آبهیسیت وجاجیوا رهبر حزب دموکرات تایلند نیز از شرکت نکردن خود در انتخابات امروز یکشنبه خبر داده و روند انتخابات را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده است.