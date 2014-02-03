به گزارش خبرنگار مهر، خرید و فروش آپارتمان‌های کوچک در پایتخت همچنان پرفروش است و اغلب مردم استقبال بیشتری برای خرید این واحدها دارند زیرا با وام‌های مسکن و پس انداز کمتری می‌توانند این واحدها را خریداری کنند.

براین اساس، رکود بازار مسکن در سال جاری تاثیر زیادی را بر خرید وفروش این واحدها گذاشت اما باز هم نسبت به آپارتمان‌های با مساحت بالاتر، متقاضیان بیشتری برای خرید این آپارتمان‌ها به بنگاه‌های املاک به خصوص در مرکز و جنوب شهر مراجعه می‌کنند. به همین جهت و برای فروش سریعتر این واحدها، برخی از مالکان قیمت‌ها را کاهش داده‌اند و شرایط مناسب‌تری برای خرید این واحدها بوجود آمده است.

بطوریکه در سال گذشته که قیمت‌ها در بازار مسکن در حال افزایش بود این واحدها هم افزایش بیشتری نسبت به دیگر واحدها داشتند اما در حال حاضر که رکود بازار مسکن موجب کاهش تعداد معاملات شده است، بنگاه‌ها و مالکان نرخ این واحدها را کاهش داده‌اند.

البته برخی از واحدهای کوچک که عمر بیشتری دارند با قیمت‌های مناسب‌تری به فروش می‌رسند و برخی از خریداران را که پول کمتری دارند را ترغیب می‌کنند تا این واحدها را برای پس انداز خریداری کنند.

در واقع سهمی از خریداران این واحدها را افرادی تشکیل می‌دهند که برای پس انداز پولشان تصمیم به خرید این واحدها می‌گیرند بنابراین اغلب واحدها با شرایط رهن و وام بانکی به فروش می‌رسد.

یکی از بنگاه های املاک در این رابطه به خبرنگار مهر، گفت: برخی از متقاضیان فقط برای واحدهای کوچک تا 35 متر به بنگاه مراجعه می کنند و اغلب سعی دارند با رهن و اجاره آپارتمان، مابقی پول را بپردازند که در این میان از واحدهایی که تراس و یا انباری بزرگتری دارند استقبال بیشتری می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که قیمت آپارتمان‌ها با افزایش زیادی روبرو شد طبیعی است که قدرت خرید متقاضیان کاهش پیدا کند بنابراین خرید و فروش این آپارتمان‌ها نسبت به گذشته رونق بیشتری پیدا کرده است.

براساس این گزارش، هرچند که گرانی مسکن در طول دو سال گذشته موجب رونق آپارتمان های کمتر از 40 متر شده است اما هنوز هم تعداد زیادی از خانوارها که جمعیت بیشتری دارند، اجاره نشینی را به سکونت در این آپارتمان‌های کوچک ترجیح می‌دهند.

قیمت برخی از آپارتمان های کمتر از 40 متر در پایتخت

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، آپارتمانی 39 متری در نواب سینای غربی با شرایط 21 میلیون تومان نقد، 30 میلیون تومان رهن و 45 میلیون تومان وام به فروش می رسد همچنین واحدی دیگر در جیحون - مرتضوی با مساحت 39متر ط اول با شرایط 28 میلیون تومان نقد، 30 میلیون تومان رهن و 45 میلیون تومان وام فروخته می‌شود.

آپارتمانی 48 متری در خیابان قزوین -استخر با پارکینگ و انباری با قیمت 35 میلیون تومان نقد، 30 میلیون تومان رهن و 45 میلیون تومان وام به فروش می رسد و در گلبرگ غربی - ابتدای حیدری آپارتمانی 37 متری و نوساز، طبقه4 با پارکینگ و انباری با قیمت 102 میلیون تومان نقد، 23 میلیون رهن فروخته می شود.

مالک آپارتمانی در جیحون - سلیمانی برای واحد 33 متری با تراس 25 میلیون تومان نقد تعیین کرده است که با شرایط 25 میلیون تومان رهن و 45 میلیون تومان وام به فروش می رسد و در جیحون - تیموری واحدی دیگر با مساحت 38 متر و یک خوابه با تراس با 35 میلیون تومان نقد، 30 میلیون تومان رهن و 45 میلیون تومان وام فروخته می شود.

در محدوده نواب - بریانک برای آپارتمانی 40متری با عمر 7 ساله، 35 میلیون تومان نقد، 25 میلیون تومان رهن و 45 میلیون تومان وام تعیین شده است و آپارتمانی 40 متری و نوساز در سبلان شمالی- حقیقت پسند با پارکینگ و شرایط 20 میلیون تومان وام، 25 میلیون تومان رهن و 70 میلیون تومان نقد به فروش می رسد.