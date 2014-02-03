7 طرح توسعه شرکت بهمن دیزل قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر بهره برداری از چهار محصول جدید و سه خط جدید توسعه در شرکت بهمن دیزل قزوین دقایقی پیش با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور با 380 میلیارد ریال سرمایه گذاری آغاز شد.

این طرحهای توسعه شامل رونمایی کامیون 18 تن و ایسوزو مدل FVR با 13 میلیارد ریال اعتبار است.

با افتتاح این خط تولید این محصول که در هر شیفت امکان مونتاژ 15 دستگاه انواع کامیون و کشنده را فراهم کرده، 600 هزار دلار صرفه جویی ارزی شده است.

همچنین رونمایی از کامیونت شیلر شش تن با سرمایه گذاری 200 میلیارد ریالی در شرکت بهمن دیزل قزوین نیز آغاز شد.

با اجرای این پروژه با استفاده از دانش فنی موجود کشور، ضمن تقویت اعتماد به نفس مهندسان داخلی، کامیونت با برند ایرانی تولید و عرضه می شود و با بهره گیری از پلتفرم آن، امکان تولید مینی بوس، کامیونت پنج تن و هشت تن هم در آینده فراهم شده است.

ظرفیت تولید این محصول در هر شیفت در این خط تولید 30 دستگاه و سالانه سه هزار دستگاه در سال است که موجب صرفه جویی ارزی سالانه 39 میلیون دلار می شود.

در این بخش نیز در صورت بهره گیری از ظرفیت کامل در هر شیفت 95 نفر مشغول بکار می شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور همچنین خط رنگ پی تی - ای دی بدنه خودرو در شرکت بهمن دیزل را افتتاح کرد.

این طرح با 150 میلیارد ریال و سه میلون دلار هزینه ارزی راه اندازی شده و اشتغال 14 نفر در هر شیفت را فراهم کرده است.

با راه اندازی این خط که در هر ساعت 12 دستگاه خودرو رنگ آمیزی می شود ضمن تکمیل فرایند تولید خودرو در مجموعه شرکت امکان ارائه خدمات به سایر خودروسازان تجاری با ظرفیت موجود را ممکن می کند.

رونمایی از محصولات ایسوزو سری 700 p خط مونتاژ بدنه کامیونت سری 700 P از دیگر طرحهای توسعه شرکت بهمن دیزل قزوین است که روز دوشنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری رسید.

این پروژه با 20 میلیارد ریال هزینه راه اندازی شده و زمینه صرفه جویی ارزی 800 هزار دلاری خرید محصول مشابه خارجی را فراهم کرده است.

در خط تولید این محصول روزانه در هر شیفت امکان مونتاژ انواع کامیونت و بدنه آن به تعداد 60 دستگاه فراهم شده و در صورت بهره برداری از ظرفیت پیش بینی در هر شیفت 45 نفر در بخش بدنه سازی و 110 نفر در خط مونتاژ مشغول کار می شوند.

همچنین افتتاح خط ساخت بدنه مینی باس با ظرفیت روزانه چهار دستگاه و اجرای سیستم تغذیه خطوط به روش KDS از دیگر طرحهای صنعتی افتتاح شده در دهه فجر در قزوین بود.