جريان هاي تكفيري براي جلوگيري از وحدت مسلمانان ایجاد شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرويان حسيني صبح دوشنبه در ایام در سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع روحانیان با بيان اينكه اگر زنان نبودند نه انقلاب پيروز و نه محافظت مي شد افزود:‌ حضور به هنگام و بايسته و صبر وروشن بيني بانوان در جريان انقلاب اسلامي فراموش نشدني است.

وي با اشاره به بانواني كه عزيزترين فرزندان خود را تقديم انقلاب كردند گفت:‌ شهدا با پرورش در دامان مادران انقلابی و متدین بهشتي شدند.

وي با بيان نقش وجايگاه و تراز زن در جامعه، حضور در مركزيت فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در عين حفظ اصالت زن را از شاخصه هاي اصلي انقلاب اسلامي دانست.

وي افزود:‌ امام راحل 10 سال با مردم در سخت ترين سال هاي تلاش، چالش و فشار در گردنه هاي پيچيده اي كه مردم پيمودند زيست. اما محبوب تر از روزي كه آمد از ميان مردم رفت.

حجت الاسلام مرويان ادامه داد:‌ با وجود گذشت 20 سال از ارتحال امام خميني هنوز هم انقلاب ما را در داخل و خارج به نام ايشان مي شناسند.

وي با بيان اينكه پربسامدترين واژه امام كلمه اسلام بود افزود:‌ امام تأكيد فراوان و مكرري بر تمايز بين دو نوع اسلام يعني اسلام آمريكايي و اسلام ناب محمدي (ص) داشتند.

وي با اشاره به اينكه اسلام با فطرت معنويت گراي انسان پيوند خورده است تشريح كرد:‌ هرگز افراد، گروه ها و جوامع از اسلام نمي برند ولي ممكن است كه به دلايل مختلف به سمت اسلام غير واقعي روي بياورند.

وي با بيان ويژگي هاي اسلام ناب و اسلام آمريكايي گفت:‌ اسلام ناب همراه با مجاهده، تلاش، عدالت خواهي و طرفدار محرومان و مظلومان جهان است در حالي كه اسلام آمريكايي بي تفاوت در برابر ظلم، پيرو خرافه پرستي، تشريفات وكمك به زورگويان است.

حجت الاسلام مرويان با بيان اينكه امام حکومتی را پايه گذاري كرد كه بر اساس شاخص هاي اسلام ناب محمدي(ص) است افزود: بر همه ما واجب است اين نظام اسلامي را كه داراي ستون هاي اصلي اسلام حقيقي است حفظ كنيم.

وي با اشاره به اينكه امام خميني همواره مردم داري را يك اصل مي دانست افزود:‌ امام اعتقاد راسخي به قدرتمندي مردم در ايجاد تحولات داشت.

وي با بيان اينكه امام به مردم و به خصوص جوانان اعتماد ويژه اي داشت ادامه داد: ايشان اصل حکومت، قانون اساسي و نهاد های قانونی را با انتخابات پيوند مي زد زيرا معتقد بود مردم بايد خود سرنوشتشان را تعيين كنند.

وي با اشاره به رابطه عاطفي امام با امت گفت‌: زندگي ساده و زاهدانه و پيوند و علاقه او به مردم و باور كردن آنان و ادبيات ساده و مردمی امام باعث دلبستگي هاي عميقي بين او و مردم شده بود.

حجت الاسلام مرويان با بيان اينكه سیاست در نظر امام آمیخته با اخلاق و دینداری بود افزود:‌ ايشان به محاسبات الهي و اراده خدا در تصميم گيري ها توجهي خاص داشت.

وي با اشاره به اينكه امام به آنچه مي گفت ايمان داشت ادامه داد:‌ ايشان هميشه كسب رضاي خدا را هدف قرار مي داد.

وي با بيان اينكه سياست و تدبير بريده از اخلاق و معنويت نتيجه اي به جز فاصله گرفتن از مردم و ارزش هاي الهي ندارد گفت:‌ امام همواره به اين اصل اعتقاد داشت.

وي با اشاره به اينكه امام انقلاب را متعلق به مردم و مستضعفان مي دانست افزود:‌ ايشان درك جهاني امت اسلامي را ايجاد كرد و به مسلمانان مظلوم جهان به خصوص فلسطين هويت اجتماعي بخشيد.

وی افزود:امروز راه امام، با قوت و صلابت بیشتری توسط رهبری معظم ادامه می یابد، گرچه که تلاش دشمنان نیز پیچیده تر شده است.

حجت الاسلام مرويان با بيان اينكه آمريكا هر گاه از معادلات جهاني سخن مي گويد نمي تواند ايران را ناديده بگيرد ادامه داد:‌ امروز ايران تبديل به يك بهمن توفنده در برابر نظام سلطه شده است.

وي با بيان اينكه دشمنان اسلام سياست تفرقه شيعه و سني را با هوشمندي شناسايي و به راه انداخته اند افزود:‌ جريان هاي تكفيري براي جلوگيري از وحدت مسلمانان به راه افتاده اند، وحدت فرصتی برای توسعه فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام و گسترش عقلانیت دینی و عزت مسلمانان و کوتاه شدن دست سلطه گران است.

وي ادامه داد:‌ جريانات تكفيري داراي شاخصه هاي جهانی حماقت، خشونت و دوري از اخلاق اسلامی و انسانی هستند.

وي با بيان اينكه زنان جامعه ما امروز ه نيز بيشترين تأثيرگذاري را در تربيت و ارائه الگو هاي درست به فرزندان خود دارند افزود:‌ زنان ما بايد بيدارتر و هشيارتر از گذشته در صحنه هاي اجتماعي حضور داشته باشند.

ححت الاسلام مرويان با اشاره به اينكه زنان ما بايد مراقب تشکل های خود براي ساماندهي بيشتر و تبيين جايگاهشان باشند ادامه داد:‌ برقراري تعادل بين كار و حضور در اجتماع نياز به تدبيرهاي خاصي دارد كه بانوان بايد در مجموعه های خود ايجاد كنند.

وي با تأكيد بر اينكه بايد جلوي روابط بي قيد وشرط زنان و مردان در جامعه گرفته شود افزود:‌ اين روابط اشتباه باعث متزلزل شدن كانون خانواده و ايجاد نسلهاي بي هويت و در نتيجه به غارت رفتن سرمايه هاي يك كشور مي شود.

وي با اشاره به اينكه جنگ امروز پنهان تر وجدي تر است گفت:‌ جامعه ما با تدبير وهوشمندي بيشتر بايد تحركات دشمنان را زير نظر داشته باشد.

وي با تأكيد بر نقش مهم و اساسي هيئت هاي مذهبي در جامعه ادامه داد:‌ هيئت هاي مذهبي پاك ترين، اصيل ترين و ديني ترين شبكه هاي اجتماعي هستند.

حجت الاسلام مرويان با اعلام اينكه ما در مشهد شوراي هيئات مذهبي بانوان مستقل داريم افزود:‌ اين هيئت ها بايد با تدابيري مناسب همواره از آسيب هايي همچون خرافه پرستي و سليقه گرايي ديني دوري كنند.

وي با بيان اينكه هيئات مذهبي مي توانند بستري مناسب براي رشد سالم زنان و دختران ما در جامعه باشند گفت:‌ گرايش فعال به دين باعث گسترش تلاش واميد در جامعه مي شود.