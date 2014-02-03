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۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۴

برگزاری نخستین نمايشگاه بين المللي پوشاک ايران در روز دوشنبه

برگزاری نخستین نمايشگاه بين المللي پوشاک ايران در روز دوشنبه

نخستین نمايشگاه بين المللي پوشاك ايران از پس فردا 16 بهمن تا 19 بهمن ماه با حضور دست اندركاران صنعت پوشاك و مشارکت ده‌ها واحد بزرگ تولیدی، خدماتی و همچنین تجهیزات و صنایع وابسته در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه واحدهای مختلف تولیدی، واحد های صنعتی ریسندگی ، بافت و طراحی و فروشگاه‌های بزرگ، جدیدترین تولیدات ، طرح ها و مدل های متنوع و مختلف لباس ایرانی اسلامی را ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار خواهند داد.

در نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران، علاوه بر صنعتگران، فروشگاه‌های زنجیره ای، فروشگاه های عمده فروشی و خرده فروشی، بنکداران و نمایندگی برندهای خارجی؛ رایزنان بازرگانی سفارتخانه های کشورهای اسلامی و بویژه کشورهای همسایه نیز حضور و مشارکت دارند.

در این نمایشگاه همچنین برترین برندهای پوشاک ملی شامل انواع برندهای پوشاک مردانه ، زندانه و بچگانه در قالب طرح ها و رنگ های گوناگون در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

در نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران، توليدات شركت‌هاي صاحب نام و برندهاي معروف کشور در قسمتهاي مختلف بچه گانه، زنانه و البسه مردانه به نمايش درخواهد امد كه این فرصت بسيار مناسبي برای آشنايي مصرف كنندگان داخلي با كيفيت و تنوع محصولات داخلي است.

تولیدکنندگان لباس و همچنین خانواده ها و علاقمندان می توانند با حضور در این نمایشگاه با نوین ترین و جدیدترین طرح ها، مدل ها و برند های برتر لباس زیبای ایرانی آشنا شوند.

اين نمایشگاه فرصت بسيار مناسبي در اختيار توليدكنندگان، بازرگانان و ساير دست اندركاران اين صنعت قرار می دهد  تا با استفاده از دانش و تخصص خود ، چهره شايسته اي از محصول ايراني را به جامعه نشان داده  و توانمندي هاي صنتعگران داخل را در معرض قضاوت ، قرار دهند.

ارتقای سطح تولید داخلی کشور، تقويت ارتباط بين توليدكنندگان و شبكه توزيع ،علمی کردن طرح تولید لباس داخلی، کمک به توسعه اشتغال ، افزایش صادرات و افزایش راندمان تولید پوشاک ایرانی ، مهمترین اهداف برگزاری اولين نمایشگاه بین المللی پوشاك ایران است.

در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاك ايران ، سمیناری با موضوع برند سازی در حوزه پوشاک ، برگزار خواهد شد. در این سمینار ضمن ارائه آخرین دستاوردهای علمی این حوزه ، تجربیات نخبگان موفق برندهای با سابقه نیز در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

برگزاری مسابقه بزرگ طراحی پوشاک ایرانی ، یکی دیگر از برنامه های جانبی نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاك ايران است. این برنامه در طول چهار روز برپائی نمایشگاه با حضور استادان برتر این حوزه و با نظارت انجمن طراحان ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و در رشته های لباس های بچه گانه، زنانه ، مردانه و نوجوان و نیز طراحی پارچه برگزار می شود. هدف از برگزاری این مسابقه ؛ آشنایی طراحان با نیازهای واحد های تولیدی و معرفی این بخش مهم از صنعت پوشاک است.

این نمایشگاه به همت اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و همکاری دستگاههای مروبط از جمله وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران ، برگزار می شود.

نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاك ايران از 16 تا 19 بهمن ماه هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است .
 

کد مطلب 2227729

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