برگزاری نخستین نمايشگاه بين المللي پوشاک ايران در روز دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه واحدهای مختلف تولیدی، واحد های صنعتی ریسندگی ، بافت و طراحی و فروشگاه‌های بزرگ، جدیدترین تولیدات ، طرح ها و مدل های متنوع و مختلف لباس ایرانی اسلامی را ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار خواهند داد.



در نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران، علاوه بر صنعتگران، فروشگاه‌های زنجیره ای، فروشگاه های عمده فروشی و خرده فروشی، بنکداران و نمایندگی برندهای خارجی؛ رایزنان بازرگانی سفارتخانه های کشورهای اسلامی و بویژه کشورهای همسایه نیز حضور و مشارکت دارند.



در این نمایشگاه همچنین برترین برندهای پوشاک ملی شامل انواع برندهای پوشاک مردانه ، زندانه و بچگانه در قالب طرح ها و رنگ های گوناگون در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

در نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران، توليدات شركت‌هاي صاحب نام و برندهاي معروف کشور در قسمتهاي مختلف بچه گانه، زنانه و البسه مردانه به نمايش درخواهد امد كه این فرصت بسيار مناسبي برای آشنايي مصرف كنندگان داخلي با كيفيت و تنوع محصولات داخلي است.



تولیدکنندگان لباس و همچنین خانواده ها و علاقمندان می توانند با حضور در این نمایشگاه با نوین ترین و جدیدترین طرح ها، مدل ها و برند های برتر لباس زیبای ایرانی آشنا شوند.

اين نمایشگاه فرصت بسيار مناسبي در اختيار توليدكنندگان، بازرگانان و ساير دست اندركاران اين صنعت قرار می دهد تا با استفاده از دانش و تخصص خود ، چهره شايسته اي از محصول ايراني را به جامعه نشان داده و توانمندي هاي صنتعگران داخل را در معرض قضاوت ، قرار دهند.

ارتقای سطح تولید داخلی کشور، تقويت ارتباط بين توليدكنندگان و شبكه توزيع ،علمی کردن طرح تولید لباس داخلی، کمک به توسعه اشتغال ، افزایش صادرات و افزایش راندمان تولید پوشاک ایرانی ، مهمترین اهداف برگزاری اولين نمایشگاه بین المللی پوشاك ایران است.



در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاك ايران ، سمیناری با موضوع برند سازی در حوزه پوشاک ، برگزار خواهد شد. در این سمینار ضمن ارائه آخرین دستاوردهای علمی این حوزه ، تجربیات نخبگان موفق برندهای با سابقه نیز در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.



برگزاری مسابقه بزرگ طراحی پوشاک ایرانی ، یکی دیگر از برنامه های جانبی نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاك ايران است. این برنامه در طول چهار روز برپائی نمایشگاه با حضور استادان برتر این حوزه و با نظارت انجمن طراحان ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و در رشته های لباس های بچه گانه، زنانه ، مردانه و نوجوان و نیز طراحی پارچه برگزار می شود. هدف از برگزاری این مسابقه ؛ آشنایی طراحان با نیازهای واحد های تولیدی و معرفی این بخش مهم از صنعت پوشاک است.

این نمایشگاه به همت اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و همکاری دستگاههای مروبط از جمله وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران ، برگزار می شود.

نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاك ايران از 16 تا 19 بهمن ماه هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است .

