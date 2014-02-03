تمام راه های موصلاتی استان سمنان باز است

منوچهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه تمام راه های فرعی و اصلی استان سمنان به ویژه گردنه های برف گیر این مسیر باز است و تردد در آن جریان دارد افزود: تنها در روز گذشته بارش برف کولاک در منطقه کالپوش شهرستان میامی باعث بسته شدن راه های ارتباطی روستاهای این منطقه به استان گلستان و شهرستان میامی و بین روستاها شده بود که با تلاش ماموران راهداری بازگشایی شد.

وی با بیان اینکه 550 کیلومتر از مسیر یک هزار کیلومتری تهران - مشهد از استان سمنان می گذرد، گفت: در استان سمنان 12گردنه برف‌گیر وجود دارد که از این تعداد چهار گردنه در راه های شریانی واقع و از اهمیت بیشتری برخور دارند.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان اظهار داشت: گردنه های آهوان در مسیر سمنان- دامغان، خوش ییلاق در محور شاهرود- آزاد شهر، بشم در مسیر سمنان و فیروزکوه و همچنین گردنه مسیر شهمیرزاد- کیاسر از گردنه های مهم و برف‌گیر استان سمنان به شمار می‌رود.

رحمانی خاطرنشان کرد: با هدف تسهیل در رفت و آمد و بازگشایی محورها در ایام زمستان 200 دستگاه انواع ماشین آلات و تجهیزات راهداری در قالب طرح زمستانی به کار گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: 216 نفر از نیروهای این اداره کل در قالب اکیپ‌های راه و ترابری در ایام زمستان در راه های استان سمنان آماده خدمات رسانی هستند.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان در خاتمه تأکید کرد: این اداره کل به همراه سایر نیروهای امدادی و پلیس راه آماده خدمات رسانی به مسافران و خودروهای عبوری از راه‌های این استان در ایام زمستان است.