همایش «نقد و معرفی منابع صحابه نگارانه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه رجال و خاندان‌های اسلامی پژوهشکده تاریخ اسلام همایش «نقد و معرفی منابع صحابه نگارانه» را خردادماه سال آینده برگزار می کند. این همایش در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می شود. مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند ماه سالجاری اعلام شده است.

محورهای همایش عبارتند از:

1.روش های صحابه نگاران

2.گرایش های فکری صحابه نگاران

3.شیوه ها و اشکال صحابه نگاری (شکل ظاهری و ساختاری: طبقات، انساب و ...)

4. تاثیر جریان های حدیث گرایی بر صحابه نگاری (شیعی، معتزلی و... )

5.جایگاه زنان در صحابه نگاری

6.الزامات و بایسته های صحابه نگاری و صحابه پژوهشی

7.جغرافیای صحابه نگاری (شباهت ها و تفاوت ها: حجازی، عراقی، اندلسی، شامی و...)

8.انگیزه ها و اهداف صحابه نگاران

9.مطالعات و پژوهشهای صحابه نگارانه (در جهان غرب و در جهان اسلام)

10.کارکردهای منابع صحابه نگارانه (حدیثی، فقهی، رجالی، تفسیری و ...)

11.تلاش برای یافتن، بازسازی و معرفی منابع ناشناخته صحابه نگارانه

12.بررسی تطبیقی و انتقادی منابع صحابه نگارانه

13.منبع شناسی داده‌های صحابه نگاران (انواع حدیث، اخبار، اسرائیلیات و..)

14.نقد متون صحابه نگاری با تکیه بر علوم اسلامی (درایة الحدیث، علم الرجال، علم الانساب و...)