همایش «نقد و معرفی منابع صحابه نگارانه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه رجال و خاندانهای اسلامی پژوهشکده تاریخ اسلام همایش «نقد و معرفی منابع صحابه نگارانه» را خردادماه سال آینده برگزار می کند. این همایش در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می شود. مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند ماه سالجاری اعلام شده است.
محورهای همایش عبارتند از:
1.روش های صحابه نگاران
2.گرایش های فکری صحابه نگاران
3.شیوه ها و اشکال صحابه نگاری (شکل ظاهری و ساختاری: طبقات، انساب و ...)
4. تاثیر جریان های حدیث گرایی بر صحابه نگاری (شیعی، معتزلی و... )
5.جایگاه زنان در صحابه نگاری
6.الزامات و بایسته های صحابه نگاری و صحابه پژوهشی
7.جغرافیای صحابه نگاری (شباهت ها و تفاوت ها: حجازی، عراقی، اندلسی، شامی و...)
8.انگیزه ها و اهداف صحابه نگاران
9.مطالعات و پژوهشهای صحابه نگارانه (در جهان غرب و در جهان اسلام)
10.کارکردهای منابع صحابه نگارانه (حدیثی، فقهی، رجالی، تفسیری و ...)
11.تلاش برای یافتن، بازسازی و معرفی منابع ناشناخته صحابه نگارانه
12.بررسی تطبیقی و انتقادی منابع صحابه نگارانه
13.منبع شناسی دادههای صحابه نگاران (انواع حدیث، اخبار، اسرائیلیات و..)
14.نقد متون صحابه نگاری با تکیه بر علوم اسلامی (درایة الحدیث، علم الرجال، علم الانساب و...)
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