به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دلاویز با اعلام این خبر افزود: از زمانی که مدیریت این شرکت تغییر یافته، افراد و گروه‌هایی که پیش از این سودهای هنگفتی از رانت‌های ایجاد شده در این شرکت می بردند، با ترفندهای مختلف از جمله تخریب و جوسازی سعی در تاریک جلوه دادن فضا و ایجاد اخلال در روند فعالیت های این شرکت دارند.



وی افزود: پس از آنکه این رویکرد آنها تاثیری بر روند فعالیت‌ها و اصلاح فرآیندهای عملکرد این مجموعه نداشت، تهدید و وعده تطمیع همکاران این شرکت در را دستور کار قرار داده اند و تلاش می کنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.



دلاویز گفت: اگر این افراد و گروه‌ها به فشارهای خود جهت تطمیع و تهدید همکاران این شرکت پایان ندهند، از مسیرهای قانونی با آنان برخورد خواهم کرد و به هیچ وجه تسلیم این فشارها نخواهیم شد، اما مشتریانی هم که منافع شرکت را در نظر می گیرند و در چارچوب‌های تعریف شده شرکت در پی کسب سود منطقی خود هستند را تکریم می کنیم و به سود معقول و منطقی آن احترام می گذاریم.



وی خاطر نشان کرد: سلامت کاری محور اصلی برنامه های ما خواهد بود و امسال که به لطف الهی و همت مردم حماسه سیاسی مدنظر مقام معظم رهبری محقق شد، باید با پاکدستی و تلاش مضاعف در خلق حماسه اقتصادی تلاش کنیم.



دلاویز تصریح کرد: شاخص دوم فعالیت های این مجموعه شفافیت است و در بنگاه‌های اقتصادی، شفافیت و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه یک الزام خواهد بود و به هیچ وجه فرصتی وجود نخواهد داشت که بعضی افراد برای ویژه خواران پرانتز باز کرده و زمینه ایجاد فساد را فراهم کنند.



وی با بیان اینکه در دوران مدیریتی جدید این شرکت برای همه کسانی که در این صنعت فعالیت دارند فضا و شرایط یکسان و شفاف وجود دارد، افزود: بر این اساس از شفافیت هیچ هراسی نخواهیم داشت و به هیچ عنوان زیر بار طرح های غیر اقتصادی و غیر کارشناسی که هزینه های سنگین را متوجه سهامداران می کند نخواهیم رفت.



دلاویز با بیان اینکه از این به بعد برای تعریف هر پروژه ای باید همه مسائل از جنبه های گوناگون بررسی و توجیهات فنی-اقتصادی قابل دفاع و کارشناسانه ضمیمه آن باشد، افزود: جالب است که پیش از این در مسائل کوچک و مربوط به رفاه و بهبود محیط کار که هزینه خاصی به شرکت تحمیل نمی کند حساسیت وجود داشت، اما در تعریف برخی پروژه های میلیاردی دقت نظر لازم انجام نمی‌شد.



وی گفت: مشتریان باید خود را در منافع و پیشرفت شرکت سهیم بدانند و از طرفی باید با ویژه خواران و آنان که با فشارها و لابی ها همواره تلاش دارند به منافع شرکت خدشه وارد کنند با قوت و قدرت مقابله کرد.



دلاویز تأکید کرد: این شرکت یک شرکت بزرگ است و زیرساخت‌های صنعت قیر نیز به عنوان یک سرمایه ملی است که باید با بهره وری و اصلاح فرآیندها ارزش افزوده بیش از پیش ایجاد کنیم، زیرا در گذشته با وجود آنکه قیر ایران با کیفیت تر از قیر بحرین است ولی ملاک تعیین قیمت، کشور بحرین باشد بوده و این در حالی است که ما ظرفیت های لازم را جهت رهبری بازار منطقه دارا هستیم.



دلاویز تغییرات مدیریتی را نشانه پویایی و ظرفیت بالای نظام دانست و افزود: این رویکرد در هر سیستمی موجب انگیزه و توان مضاعف خواهد بود و ما نیز در هر جایی که ضرورت ایجاب کند تغییرات لازم را اعمال خواهیم کرد تا شرکت با انگیزه و توان بیشتر حرکت کند و غوغا سالاری نیز تأثیری در اراده ی ما جهت حرکت به جلو نخواهد داشت.