دهه فجر فرصت انتقال دستاوردهای انقلاب به نسل جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار پیش ازظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از مسئولان و مدیران شهرستان قشم که در محل دفتر وی حضور یافتند با تبریک به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر بر کیفی بودن برنامه‌های این ایام با رویکرد دینی و اسلامی تاکید کرد و اظهار داشت: ایام الله دهه مبارک فجر، بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جدید است.

نماینده ولی فقیه درقشم با بیان اینکه انقلاب در سایه اندیشه دینی به پیروزی رسید، تاکید کرد: مسئولان با افتخار دستاوردهای نظام را برای مردم بازگو کند.

امام جمعه شهرستان قشم صبح امروز در جمع مسئولان اجرایی این شهرستان گفت: صیانت از آرمان های انقلاب مهم ترین وظیفه عموم مردم و مسئولان است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلابی برگرفته از معارف و اندیشه های دینی است، افزود: اندیشه های امام خمینی (ره) برگرفته از مکتب ناب اسلامی است.

حجت الاسلام جوکار اظهار داشت: در سایه این اندیشه ها و تربیت دینی و مسجدی مردم انقلاب شکوهمند ایران اسلامی به پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه قیام برای خدا یکی از اندیشه‌ها و افکار امام خمینی (ره) بود، عنوان کرد: مردم نیز به تبعیت از امام برای خدا قیام کردند.

نماینده ولی فقیه در قشم با بیان اینکه امام خمینی (ره) مردم را به اقامه دین و ارزش‌ها و حفظ کرامت انسانی دعوت کرد، ادامه داد: حفظ وحدت و یکپارچگی در جامعه، تبعیت از ولایت فقیه و قانون گرایی و قانون محور بودن از دیگر نکات مورد تاکید امام خمینی(ره) بود.

وی با اشاره به برخی اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، بیان کرد: اشاعه ارزش های دینی در جامعه مهم ترین راه صیانت از انقلاب اسلامی و اندیشه های امام (ره) است.

حجت الاسلام جوکار همچنین دهه فجر را فرصت ارائه دستاوردهای نظام برای مردم خواند و اذعان داشت: مسئولان باید با افتخار دستاوردهای ارزشمند نظام را برای مردم بازگو کنند.

امام راحل انقلاب را به مردم متعهد سپرد

فرماندار قشم نیز اظهار کرد: امام خمینی(ره) پس از مجاهدت‌های فراوان، انقلاب اسلامی را به مردم مومن و متعهد ایران اسلامی سپرد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک امانت الهی است عنوان کرد: تمام نگرانی و دغدغه دشمنان ایران اسلامی، انقلاب بزرگ و روبه‌رشد اسلامی است و این موضوع اهمیت گرامی‌داشت جشن‌های انقلاب را دوچندان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور گامی مهم در راستای زنده نگه‌داشتن یاد انقلاب، امام راحل و غیرت و شجاعت شهدا و مبارزان دوران انقلاب است.

جمعی از مسئولان، مدیران و کارمندان ادارات مختلف قشم به نمایندگی از مردم شهرستان با امام جمعه این شهر دیدار و با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.