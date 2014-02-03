تیراندازی در یک مدرسه در شمال مسکو/ برخی دانش آموزان گروگان گرفته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری راشا تودی در خبری فوری اعلام کرد: یک فرد مسلح ناشناس در یک مدرسه در شمال غربی مسکو شروع به تیراندازی کرده و برخی دانش آموزان vh به گروگان گرفته است.

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