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۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷

فوری/

تیراندازی در یک مدرسه در شمال مسکو/ برخی دانش آموزان گروگان گرفته شدند

تیراندازی در یک مدرسه در شمال مسکو/ برخی دانش آموزان گروگان گرفته شدند

رسانه های روسی در خبری فوری از وقوع تیراندازی و گروگانگیری در یکی از مدارس شمال غربی مسکو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری راشا تودی در خبری فوری اعلام کرد: یک فرد مسلح ناشناس در یک مدرسه در شمال غربی مسکو شروع به تیراندازی کرده و برخی دانش آموزان vh به گروگان گرفته است.

هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

کد مطلب 2227836

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