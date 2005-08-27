۵ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۲۱

ايمن نور:

در انتخابات رياست جمهوري مبارك را شكست خواهم داد

ايمن نور مطرح ترين رقيب حسني مبارك در انتخابات رياست جمهوري مصر كه قرار است 16 شهريور برگزار شود نسبت به پيروزي خود بر حسني مبارك در اين انتخابات ابراز اطمينان كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري خاورميانه اي مصر، نامزد حزب الغد (فردا) همچنين با اشاره به احتمال بروز اتفاقات جديد بين خود و يكي ازكانديداي رقيبش ابراز داشت: من اولين رئيس جمهوري خواهم بود كه مصررا براي مردم اين كشور و فرزندان شهر "نبروه" مي خواهد.

وي اين اظهارات را درهمايش مردمي كه حزبش عصر روزگذشته در شهر"نبروه" در استان "الدقهليه" برگزار كرده بود، عنوان كرد.

ايمن نورخاطر نشان كرد: رقابت 7 سپتامبر با عزم و اراده مردم تمام خواهد شد نه با عزم و اراده حزب حاكم و از طريق اطمينان به قدرت حزب الغد درحكومت مصر بدست مي آيد.

نور قاطعانه دريافت هرگونه كمك مالي از آمريكا وتماس با اين كشور و نيز با كشورخارجي را رد و تاكيد كرد: تنها  ازحمايت  مالي پدروكيلش عبدالعزيز نور و از كمكهاي تعدادي ازجوانان درچند استان برخوردار است.

به گفته كانديداي حزب مخالف رئيس جمهوري مصر، او وحزبش چندين بار رد كمكهاي آمريكا و كشورهاي خارجي را اعلام كرده است .

ايمن نوررئيس حزب مخالف الغد درپايان اظهاراتش ازحضور گسترده شركت كنندگان درهمايش هاي انتخاباتي كه تاكنون درچندين استان مصربرگزار شده است، ابراز خرسندي كرد و ابرازداشت : افتخارمي كنم كه طي روزهاي آينده وتا 4 سپتامبر آينده (13شهريورماه) از11 استان ديگر ديدن كنم .

 

