10 پروژه گازرساني در سنندج افتتاح مي شود/بهره برداري از تعاوني پرواربندي گوساله در بيجار

به گزارش خبرنگار مهر، ولي الله ميرزائي صبح دوشنبه در مراسم بهره برداري از پروژه هاي گازرساني سنندج گفت: در دهه فجر امسال 10 پروژه گازرسانی در شهرستان سنندج با صرف بیش از 30 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد .

وي با اشاره به ميزان شمار روستاهاي بهره مند از نعمت گاز طبيعي با افتتاح طرح هاي گازرساني اظهار داشت: این 10 پروژه عبارتند از گازرسانی به روستاهای اکبرآباد، چرندو، چنو، سراب میرزا، صادق آباد و گازرسانی به پنج طرح تولیدی و خدماتی در سطح شهرستان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: همچنین به یاری خداوند متعال در این روز طرح مقاوم سازی مدارس "شرافت" و "شهید کریمیان" ناحیه دو سنندج افتتاح شد و این پروژه ها با صرف چهار میلیارد و 400 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

فرماندار سنندج بیان کرد: عملیات مقاوم سازی این مدارس شامل مقاوم سازی پی و سقف، نازک کاری مجدد، سنگ بدنه، اجرای تاسیسات مکانیکی برقی و گرمایشی و نصب پنجره های دو جداره بوده است.

میرزایی اصل با اشاره به ديگر پروژه هاي افتتاح شده در حوزه مدارس در شهرستان سنندج یادآور شد: در همین روز طرح هوشمند سازی دبیرستان دخترانه صبا با صرف 300 میلیون ریال افتتاح شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در دهه فجر امسال چهار طرح آموزشی در شهرستان سنندج با اختصاص بیش از شش میلیارد و 800 میلیون ریال در شهرستان سنندج به بهره برداری می رسد، که این طرح ها زمینه ارتقاء کمی و کیفی بخش آموزش و پرورش را فراهم می کند.

طرح گازرسانی به 1200 واحد مسکن مهر شهر سنندج با صرف پنج میلیارد ریال اعتبار، گاز رسانی به مجتمع فرهنگی بسیج، گازرسانی به واحد صنعتی بنیاد بتن و مجتمع پتروشیمی کردستان جمعا با صرف شش میلیارد ریال با برگزاري برنامه هاي مختلف در سنندج افتتاح شد.

شرکت تعاونی 3189 پرواربندی چنگ ‌الماس بیجار افتتاح شد

همزمان باایام الله دهه مبارک فجر شرکت تعاونی 3189 پرواربندی چنگ الماس بیجار با حضور جمعی از مسئولان و تعاونگران این شهرستان افتتاح شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان صبح امروز در مراسم بهره ‌برداری از این تعاونی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه فجر نقطه عطفی در تاریخ، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.

مصطفي باغبانيان افزود: شرکت تعاونی 3189 پرواربندی چنگ‌الماس با ظرفیت 100 راس گوساله پرواربندی شده سالانه 37 تن گوشت قرمز تولید می‌کند.

وي ادامه داد: این تعاونی با سرمایه‌گذاری سه میلیارد ریال و اشتغال‌زایی چهار نفر به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان به مشخصات این طرح اشاره کرد و گفت: این طرح در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع و زیربنای یک‌هزار متر مربع در روستای قزانقره از توابع بخش چنگ‌الماس شهرستان بیجار واقع شده است که ظرفیت تولید سالانه آن 37 تن گوشت قرمز است.

وی در پایان یادآور شد: یک‌ میلیارد و 630 میلیون ریال از سرمایه‌گذاری انجام شده در این تعاونی آورده اعضا و یک ‌میلیارد و 370 میلیون ریال نیز از محل تسهیلات بانکی پرداخت شده است.