  1. استانها
  2. همدان
۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۲

تعيشي در گفتگو با مهر:

رقابت هاي پينگ پنگ آقايان در همدان برگزار شد

رقابت هاي پينگ پنگ آقايان در همدان برگزار شد

همدان – خبرگزاري مهر: دبير هيئت پينگ پنگ استان همدان گفت: رقابت هاي دوستانه پينگ پنگ استان همدان در بخش آقايان با حضور ورزشكاران در رزن برگزار شد.

رضا تعيشي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برترین های مسابقات دوستانه پینگ پنگ استان همدان به مناسبت ایام دهه فجر معرفی شدند.

دبير هيئت پينگ پنگ استان همدان افزود: این رقابت ها به مناسبت ایام دهه فجر و با حضور 30 ورزشکار از شهرستان های تابعه استان همدان برگزار شد.

وي بيان داشت: اين دوره از رقابت هاي پينگ پنگ در رده سنی نوجوانان در خانه پینگ پنگ شهرستان رزن برگزار شد كه در آن ورزشكاران به رقابت با يكديگر پرداختند.

تعيشي اضافه كرد: در پايان اين دوره از رقابت هاي پينگ پنگ مازیار شمسایی از همدان توانست مقام اول را از آن خود كند.

دبير هيئت پينگ پنگ استان همدان عنوان داشت: همچنين در اين سري از رقابت ها محمد غلامی از رزن توانست به نایب قهرماني دست يابد.

وي در پايان سخنانش گفت: همچنين امیرحسین فرهادی و سعید ثمری از همدان هر دو مشتركا در جایگاه سوم قرار گرفتند.

کد مطلب 2227908

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها