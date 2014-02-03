رقابت هاي پينگ پنگ آقايان در همدان برگزار شد

رضا تعيشي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برترین های مسابقات دوستانه پینگ پنگ استان همدان به مناسبت ایام دهه فجر معرفی شدند.

دبير هيئت پينگ پنگ استان همدان افزود: این رقابت ها به مناسبت ایام دهه فجر و با حضور 30 ورزشکار از شهرستان های تابعه استان همدان برگزار شد.

وي بيان داشت: اين دوره از رقابت هاي پينگ پنگ در رده سنی نوجوانان در خانه پینگ پنگ شهرستان رزن برگزار شد كه در آن ورزشكاران به رقابت با يكديگر پرداختند.

تعيشي اضافه كرد: در پايان اين دوره از رقابت هاي پينگ پنگ مازیار شمسایی از همدان توانست مقام اول را از آن خود كند.

دبير هيئت پينگ پنگ استان همدان عنوان داشت: همچنين در اين سري از رقابت ها محمد غلامی از رزن توانست به نایب قهرماني دست يابد.

وي در پايان سخنانش گفت: همچنين امیرحسین فرهادی و سعید ثمری از همدان هر دو مشتركا در جایگاه سوم قرار گرفتند.