تعیین تکلیف 86 فقره پرونده معترضان به اراضی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل سلطان نژاد افزود : در بخش ممیزی اراضی اختلافی مستقر در شهرستانهای تابعه و نیز شروع طرح کاداستر اراضی ملی به مساحت صد هزار هکتار در سطح استان تعیین تکلیف شد.

وی با اعلام اینکه تعیین تکلیف اراضی ملی با اراضی اوقافی در 110 روستا وجود داشت اظهار داشت : از ابتدای سال 48 فقره پرونده اراضی موات و دولتی نیز موقعیت یابی و تعیین تکلیف شد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طزبیعی و آبخیزداری استان زنجان، از اجرای طرح مبارزه مکانیکی با گیاه انگلی ارس و واش در جنگلهای ارس مناطق جمال آباد و باکلور شهرستان طارم خبر داد.

وی تاکید کرد: این طرح به وسعت 270 هکتار در آبان و آذر امسال اجرا شده است.

به گفته وی، شناسایی، استعداد یابی و تخصیص مساحت 800 هکتار از اراضی منابع ملی استان در جهت توسعه استان واگذار شده است.

اولین دوره مسابقات عکاسی در دانشگاه سما زنجان برگزار شد



اولین دوره مسابقات عکاسی در دانشکده فنی و حرفه‌ای سما زنجان برگزار شد.

متوسلین معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده سما، گفت: این مسابقات که با هدف اهمیت قائل شدن و توجه هر چه بیشتر به هویت معماری اسلامی سنتی در بناهای تاریخی وبا ارزش شهر زنجان توسط گروه معماری دانشکده برگزار شد.



سیده رقیه متوسلین یادآور شد: این مسابقات با حضور و استقبال پرشور اساتید و دانشجویان رشته معماری، رشته نقاشی و سایر رشته‌های دانشکده آغاز و کار خود را به پایان رساند.



متوسلین افزود: مبنای داوری در این مسابقات عکس‌هایی بودند که از لحاظ موضوعیت بنای تاریخی، انتقال حس بنا، تأکید بر عناصر اصلی در بناهای تاریخی سنتی ایرانی و بناهای مذهبی سنخیت بیشتری داشتند.



وی در ادامه گفت: بعد از بررسی بیش از 30 عکس توسط هیات داوران تیم‌های: ابراهیم ابراهیمی ، سمیرا پارسا مقام اول، آرش کابلی ، فرشید بیگ محمدی مقام دوم و شیدا عباسی ، محمد محبی مقام سوم را کسب کردند.