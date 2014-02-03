درخشش صداوسیمای مرکز قزوین در سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی "خون آشام" به تهیه کنندگی و کارگردانی رضا داداشی و نویسندگی ایوب آقاخانی از بین آثار ارسال شده از 18 استان کشور و شبکه های سراسری رادیو به بخش مسابقه ی این جشنواره راه یافت که در آخرین روز جشنواره، این اثر توانست رتبه¬ی برگزیده-ی تهیه کنندگی را به خود اختصاص دهد.

نمایش رادیویی "خون آشام" با بازیگری عمار رسولی، سحر حاجی آقاسی، سهیلا کلیایی، میثم گودرزی، مهرداد کاشیها و محسن حدادی و نیز با

صدابرداری اصغر خدابنده هشتم بهمن ماه در تماشاخانه ی سه نقطه واقع در تالار خسروی تهران برای داوری نهایی و رقابت با استان های اصفهان، مازندران و رادیوهای سراسری تهران به روی صحنه رفت.



این نمایش داستان زندگی زنی است که از بیماری ریه رنج می برد و همسرش برای بهبود او قصد دارد وی را به جزیره پرس واقع در کشور فرانسه ببرد؛ عزیمت زوج جوان به جزیره ی پرنس و آشنایی آنان با مردی نقاش که درواقع همان «خون آشام» داستان است؛ بخش اصلی نمایش را تشکیل می دهد.