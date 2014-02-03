رهاسازی زباله های شهری در یک کیلومتری کهنوج/ طلای کثیف دردسر ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رها سازی زباله های شهری و بیمارستانی در اطراف شهرهای بزرگ جنوب استان کرمان امری بی سابقه نیست در آخرین اخبار طی ماههای گذشته زباله های شهری دومین شهر بزرگ جنوب استان کرمان در یک کیلومتری این شهر و در فضای باز رها سازی می شده است و در نهایت موجب تجمع گسترده حشرات و حیوانات در این قسمت از شهرستان و در نزدیکی مراکز جمعیتی شده است.

این درحالی است که خبرگزاری مهر چندی قبل نیز گزارشی در خصوص رها سازی زباله های شهری در اطراف شهر جیرفت بزرگترین شهر جنوب استان کرمان منتشر کرده بود که البته در نهایت نیز خبری از اصلاح وضع این سایت دفع زباله نشد در این شهر وضعیت به گونه ای است که کودکان به خصوص اتباع بیگانه به جمع اوری زباله ها و بازیافت انها مشغول شده اند.

هم اکنون نیز اخبار حکایت از دفع غیر بهداشتی زباله های شهری و حتی عفونی مطبهای شهر در اطراف شهر کهنوج حکایت دارد.

نکته قابل توجه اینکه حتی فاضلابهای مختلف نیز به صورت پراکنده در مناطق مختلف حومه شهر رها سازی می شده است و زباله های عفونی مطبهای این شهر نیز همراه زباله های عفونی جمع آوری و در محل سایت تجمع زباله رها سازی می شده است.

این درحالی است که کهنوج هم از سیستم جمع آوری زباله برخوردار است و هم بیمارستان این شهر مجهز به سیستمهای پیشرفته دفع زباله های عفونی است.

به نظر می رسد تنها با یک برنامه ریزی بین دستگاههای و همکاری مسئولان به سادگی می شد از بروز آلودگیهای زیست محیطی در حومه شهر جلوگیری کرد.

دپوی زباله ها در فضای باز

اداره محیط زیست شهرستان کهنوج نیز طی یک دوره زمانی پیگیر حل این مشکل بوده است در همین زمینه مرادی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج می گوید: وجود این زباله ها یک مشکل زیست محیطی برای شهر کهنوج است و ما خواستار دفع اصولی زباله ها و جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستیم.

وی گفت: شهرداری این شهر در فاصله یک کیلومتری محدوده شهر کهنوج اقدام به دفن و دپوی غیر اصولی و بدون مجوز زباله می نماید که متاسفانه پس از اخطار و احضارهای متوالی این اقدام همچنان ادامه دارد

مرادی افزود: در بازدید اخیر که گزارش تصویری آن به پیوست می باشد متاسفانه شاهد دفن بدون مجوز زباله ، مشاهده ی لاشه دوازده قلاده سگ، سوزاندن پسماندها که خود نیز شدیدا باعث آلودگی هوا می گردد و همچنین تخلیه فاضلاب انسانی و فجیع تر از آن تخلیه فاضلاب عفونی مراکز درمانی بودیم که تمام موارد زیر در گزارش تصویری مشهود می باشد.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری کهنوج به دادگستری معرفی شده تا از طریق مراجع قضایی مجاب به توقف آلوده سازی محیط زیست شود.

برگزاری جلسات متعدد برای رفع مشکل/ مکان جمع آوری زباله ها تغییر کرد

طبق آخرین پیگیریهای خبرگزاری مهر در خصوص دفع زباله ها در اطراف شهر کهنوج پس از پیگیری قضایی محیط زیست به نظر می آید مسئولان در صدد رفع مشکل برآمده اند و طی روزهای اخیر سعی شده است این مشکل حل شود.

در اولین اقدام به گفته فرماندار کهنوج تخلیه زباله در سایتی که در یک کیلومتری شهر قرار داشت متوقف شده است.

عباس اطمینانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سایتی که در یک کیلومتری شهر قرار داشت در روزهای گذشته تعطیل شده است و جلسات متعددی با مسئولان برای رفع این مشکل طی هفته گذشته تشکیل شده و درنهایت مکان جدیدی در 12 کیلومتری شهر کهنوج برای تخلیه زباله ها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: گودالی در مکان جدید برای دفع زباله ها حفر شده است و تنها مشکلمان عدم وجود راه دسترسی به این سایت است و راه موجود نیز خاکی است به همین دلیل عملیات احداث جاده به مکان جدید نیز شروع شده است و بخشهایی از این جاده خاکی شن ریزی شده است و امیدواریم جاده دسترسی نیز در زمانی کوتاه اصلاح شود.

امحاء زباله های رها شده آغاز شده است

فرماندار کهنوج ادامه داد: تمام تلاش ما در راستای حل این مشکل زیست محیطی است و به همین دلیل شهرداری کهنوج یک ماشین سنگین برای دفن زباله هایی که در یک کیلومتری شهر وجود دارد کرایه کرده است و کار دفن این زباله ها در حال انجام است.

اطمینانی گفت: ما بعد از کرمان تنها شهری در استان هستیم که از سیستم فاضلاب شهری بهره می بریم و تصمیم گیری شده است از تخلیه فاضلاب در اطراف و به صورت پراکنده نیز جلوگیری شود و از طریق سیستم تصفیه خانه و فاضلاب شهری فاضلابهای موجود امحا شوند.

زباله های عفونی مطبها باید در بیمارستان کهنوج امحاء شوند

فرماندار کهنوج ادامه داد: در خصوص زباله های عفنونی نیز باید بگویم که بیمارستان کهنوج مجهز به دستگاههای پیشرفته امحا زباله های بیمارستانی و عفونی است در گذشت کوره سوزاندن زباله داشتند که با پیگیریهای صورت گرفته به سیستمهای مجهز دفع زباله عفونی مجهز شده اند و زباله هایی نیز که در سایت قبلی وجود داشت مربوط به مطبهای سطح شهر بود که با جلسه ای که با مسئولان بیمارستان گذاشتیم قرار شد زباله های مطبها نیز در همین چرخه امحا شود.

اطمینانی ادامه داد: هم اکنون سایت جدید در حال حفاری است 12 کیلومتر تا شهر فاصله دارد و به نظر نمی رسد برای شهر مشکل ساز باشد و امکانات لازم برای حل مشکلات این سایت نیز در نظر گرفته شده است.

فرماندار کهنوج گفت: حوضچه دفع فاضلاب نیز قرار شده است به صورت موقت احداث شود و در آینده نیز با هماهنگی هایی که با استان شده است قرار است حوضچه آرامش در شهرستان کهنوج احداث شود و در نهایت فاضلاب از این طریق دفن شود.

دفن زباله موجب ایجاد شیرآبه و نفوذ در زمین می شود

آنچه که مشخص است در بسیاری از شهرستانهای استان کرمان سیستم بازیافت زباله وجود ندارد و در بهترین حالت ممکن زباله ها در استان کرمان جمع آوری در منطقه ای دور از شهر رهاسازی و یا دفن می شود که مشکلات آلودگی محیطی را به دنبال دارد همچنین زباله های ناشی از این گونه دفن زباله می تواند صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست اطراف وارد کند.

علاوه بر ایجاد پدیده زباله جمع کنی که در برخی شهرها شاهد آن هستیم نفوذ شیرآبه های زباله ها در سفره های آب زیر زمینی و آلودگی آب، تجمع حیوانات وحشی و تغذیه از زباله و یا آتش زدن زباله ها و ایجاد مخاطرات آلودگی هوا از تبعات این گونه امحاء زباله ها در استان کرمان است. به همین دلیل ایجاد سیتمهای بازیابف زباله می تواند در رفع مشکلات ناشی از امحاء زباله ها در استان کرمان اثر گذار باشد.

هم اکنون از زباله در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان طلای کثیف یاد می شود و از زباله های موجود پس از بازیافت بهره برداری های مختلف می شود.