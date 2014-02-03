همدان جزو 10 استان نخست كشور در اجراي طرح تغيير الگوي كشت است

شهرام پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه محصولات راهبردي شامل گندم، جو، دانه هاي روغني و چغندر قند است، بيان كرد: استان همدان جزو 10 استان كشور است كه برنامه تغيير الگوي كشت در آن اجرا مي شود.

وي با بيان اينكه برنامه تغيير الگوي كشت در استان اكنون بر اساس برنامه توسعه پنجم پيش مي رود، اظهار داشت: افزودن اراضي به تغيير الگوي كشت منوط به وجود آب در استان است و با توجه به كمبود آب سعي شده عملكرد محصولات افزايش داده شود.

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان همدان با بيان اينكه سطح كشت كلزا در استان همدان افزايش داشته است، عنوان كرد: در راستاي آرامش خاطر كشاورزان برنامه ريزي هاي خوبي براي كشاورزي استان پيش بيني شده است.

پرورش با بيان اينكه کمبود منابع تولید سبب شده که روش های تخصیص بهینه منابع کمیاب بین فعالیت های مختلف، روز به روز گسترش یابد، ادامه داد: با توجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و اشتغالزایی و تأمین غذای جامعه، باید از منابع و ابزارهای تولید در این بخش به بهترین نحو ممکن استفاده شود تا ضمن کاهش در مصرف این منابع، سود‌آوری و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد.

وي با بيان اينكه الگوی کاشت به معنی سهم زیرکشت و نوع محصولات مختلف زراعی در یک منطقه است، عنوان كرد: تصمیم به این که کدام محصول با استفاده از چه عوامل تولیدی، با چه روشی و به چه مقدار تولید شود از برنامه های مهم الگوي كشت است.

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان همدان افزود: با تغییر الگوی کشت در استان همدان از محصولاتی مانند چغندرقند که در طول دوره رشد خود به آب زیاد نیازمند هستند به سمت محصولات با مقاومت بالاتر نسبت به کم آبی و محصولاتی که سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی و منطقه ای استان دارند، می توان گام برداشت.