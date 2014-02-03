آب به "مهر زمین" رسید/ وضع اقتصاد آب نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، "مهر زمین" نام روستایی است در بخش خلجستان که در سالهای گذشته حدود 600 نفر جمعیت داشته اما خشکسالی و کمبود شدید آب شرب در کنار سایر مشکلات، موجب شد تا تعداد ساکنان آن با مهاجرت 200 نفر از اهالی به 400 نفر برسد. مردم این روستا در تابستان سال گذشته هر 6 یا 7 روز تنها یک ساعت از آب لوله‌کشی استفاده می‌کردند.

مسئولان آب و فاضلاب روستایی دور دست بودن این روستای مهر زمین و سختی کار ژئوفیزیکی را از دلایل تأخیر در آ‌برسانی عنوان کرده بودند. در نهایت پس از ادغام شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری آب‌رسانی به این روستا انجام شد.

عبدالحمید توکلی بینا که اکنون سرپرست شرکت آبفای قم است، با اشاره به سختی دسترسی به این روستا در گفتگو با مهر گفت: برای آبرسانی به مهر زمین 7 کیلومتر شبکه انتقال آب ساخته شد.

وی به هزینه 900 میلیون تومانی این کار برای شرکتش اشاره کرد و گفت: دسترسی به این روستا آنقدر مشکل بود که آبرسانی با تانکر نیز به سختی ممکن می‌شد.

آبرسانی با تانکر به 53 روستا

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین از آبرسانی به 53 روستا با تانکر خبر داد.

وی با اشاره به آب‌رسانی به 154 روستا اظهار کرد: به دلیل محدودیت‌هایی که در منابع آب داریم، به یک سوم روستاها با تانکر آب‌رسانی می‌شود.

توکلی بینا افزود: در بسیاری از روستاهای استان دچار فقر آبی شده‌ایم و منابع اعم از قنات، چشمه، چاه و آب‌های سطحی به اتمام رسید‌ه‌اند. سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی با اشاره به قدیمی بودن شبکه آبرسانی در روستاهای استان گفت: انجام طرح‌ها در آب و فاضلاب روستایی به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد، آنطور که باید چابک نیست.

وی با اشاره به انتظارش برای تعیین مدیر عامل جدید آب و فاضلاب روستایی عنوان داشت: در همین شرایط شبکه آبرسانی روستای فردو به طول 20 کیلومتر اصلاح و 1150 فقره انشعاب نیز تعویض شد.

تنها 20 درصد قیمت آب توسط روستاییان پرداخت می شود

یکی از انتقادات مردم در شهرهای اقماری و روستاها قیمت آب است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اظهار کرد: در روستاهای قم تنها 20 درصد از قیمت تمام شده آب از سوی مشترکین پرداخت می‌شود و در بخش اقتصاد آب در قم و کشور وضعیت نامطلوبی داریم.

وی گفت: در بخش روستایی بین 50 تا 70 درصد آب به مصارف غیر شرب یعنی دام و درخت می‌رسد و این در شرایطی است که حجم آبی که در بخش‌های خوش‌نشین مثل کهک و خلجستان تأمین می‌کنیم برای مصارف عادی کفایت می‌کند.

توکلی‌بینا به فرسوده بودن شبکه آبرسانی در روستاها اشاره و عنوان کرد: در استان قم یک هزار و 700 کیلومتر شبکه آب روستایی وجود دارد که یک هزار کیلومتر آن فرسوده بوده و هدر رفت آب در شبکه‌های آب روستایی بسیار بالا است.

وی با اشاره به وجود 220 روستای بالای 20 خانوار در استان ابراز داشت: در روزهای آینده آب سد 15 خرداد به منطقه ویژه سلفچگان خواهد رفت و اتفاقات خوبی برای بخش صنعت رخ می‌دهد.

در حال حاضر 29 عنوان طرح در 37 روستا با اعتبار 11 و نیم میلیارد تومان در حال پیگیری است.

کارگاه طرح آب‌رسانی بخش کهک نیز به پیمانکار واگذار شده است که به 25 کیلومتر خط انتقال و 4 شیر پمپاژ و 4 مخزن نصب خواهد شد که شهر کهک و تعدادی روستاها از این آب بهره‌مند می‌شوند.

طی دوسال گذشته خبرگزاری مهر چندین خبر و گزارش از مشکلات این روستا منتشر کرده بود.

اهالی این روستا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بودند که روزانه تنها 20 دقیقه می‌توانند از آب شرب استفاده کنند که این موضوع باعث مهاجرت تعداد زیادی از اهالی روستا به شهر شده بود.