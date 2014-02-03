سکوت تبعات ایدز را چند برابر می کند/ ضرورت آمادگی برای مقابله با بیماری هزاره سوم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه کارگاه یکروزه آموزشی برای پیشگیری از " HIV" در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان کرمانشاه برگزار شد.

در ابتدای این گارگاه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کرمانشاه گفت: برای مبارزه بهتر و جامع تر نیازمند همکاری و همراهی پزشکان و متخصصان اعتیاد هستیم و از مسئولان مربوطه می خواهیم که توجه و تمرکز بیشتری به این موضوع داشته باشند.

دکتر محمدرضا نیکبخت اظهار داشت: باید برای کاستن از آمار مبتلایان به این بیماری در کرمانشاه از تمام ظرفیتها و پتانسیل های موجود در استان بهره ببریم.

دیگر سخنران این مراسم، مدیرگروه پیشگیری و مبارزه به بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، گفت: بیماری ایدز یکی از چالشهای سلامت در استان و کشور است و با توجه به اینکه در بروز این بیماری فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی دخیل هستند و ضرورت دارد که همه سازمانها و نهادها در شناسایی و کنترل بیماری اقدامت همه جانبه را طراحی و به مرحله اجرا در بیاورند.

دکتر علی خادمی تصریح کرد: مهمترین اقدامات؛ آموزش و اطلاع رسانی به تمام گروه های جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان است که باید در اولویت قرار بگیرند، چون این قشر جامعه بیشتر در معرض ابتلای به این بیماری قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: معاونت دانشگاه علوم پزشکی برای برگزاری دوره های آموزشی ایدز و ارائه خدمات شناسایی و... آمادگی کامل را دارد و امیدواریم با همکاری مردم و مشارکت همه دلسوزان استان بتوانیم بیماری ایدز و اعتیاد را کنترل کنیم و به جای اعتیاد که خود یکی از عوامل مهم ابتلا به ایدز است، تفریحات سالم و سومند برای جامعه جایگزین کنیم.

دکتر خادمی بیان کرد: همانطور که قرار بود یک برنامه عملیاتی برای بیماریهای رفتاری راه اندازی کنیم، اولویت باید تمام مداخلات بیماری ایدز و اعتیاد باشد و همچنین از نهادها و ادارات انتظار داریم برنامه عملیاتی را برای بیماری های رفتاری اختصاص دهند و تمام نهادها در این زمینه برنامه هایی داشته باشند و از تمام نهادها و ادارات که در اینجا حضور دارند می خواهیم که خلاصه این جلسه را مدیران کل ادارات اعلام دارند.

در پایان طی جمع بندی این کارگاه آموزشی یکروزه چالش هزاره سوم بیماری ایدز عنوان و تأکید شد که جهل و سکوت اضلاع مثلثی هستند که سومین راس آن با بیماری ایدز تکمیل می شود.