نجات 10 هزار و 800 نفر از برف و کولاک در 4 روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر،مجتبی سیف گفت: در این مدت ۷۹ نفر مصدوم شدند.

وی به تاثیر پذیری ۱۸ استان کشور در برف و کولاک ۴ روز گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳ هزار ۶۰۰ نفر از هموطنان در پایگاه های جاده ای، مساجد و.. بصورت موقت اسکان داده شدند.

سیف افزود: در ۴ روز گذشته یک هزار و ۳۰۰ خودرو نیز با انجام عملیات رهاسازی از میان برف و کولاک خارج شده است.

قائم مقام سازمان امداد و نجات خاطر با تاکید بر اینکه هموطنان می توانند در صورت نیاز به امداد رسانی با خط ۱۱۲ تماس بگیرند، گفت: در حال حاضر امکان تماس بدون هزینه با این خط از تمام اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و راتیل و خط ثابت و همچنین تماس از نقاط خارج از دسترس امکانپذیر است.