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۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۷

سولقانی خبر داد؛

اعزام اسکی بازان البرزی به رقابت های کشوری

اعزام اسکی بازان البرزی به رقابت های کشوری

کرج- خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت اسکی البرز گفت: برترین های اسکی استان البرز در رده های سنی نو نهالان ونوجوانان به مسابقات اسکی قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

علی عمران سولقانی سرپرست هیئت اسکی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در گفت: برترین های اسکی استان البرز در رده های سنی نونهالان و نوجوانان به مسابقات اسکی قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: این رقابتها در روزهای شانزدهم و هفدهم بهمن ماه جاری در دو رشته مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

سرپرست هیئت اسکی استان البرز در پایان گفت: اکنون در کشور حدود 10 هزار اسکی باز وجود دارد که یک هزار نفر آنان در استان البرز هستند که این امید می رود که این روند رو به رشد در سال های آینده ادامه دار باشد.

کد مطلب 2227978

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