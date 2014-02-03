بهره برداری از اولین طرح نهضت مطالعه مفید کشور در شهرستان قدس

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بهره برداری از اولین طرح مطالعه نهضت مفید کشور در قدس پیش از ظهر امروز با حضور مسئولان کشوری و شهرستانی در آموزشگاه پسرانه شهید احدی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم دبیر نهضت ملی مطالعه مفید کشور با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: مطالعه و کتاب‌خوانی تنها علم اندوزی نیست بلکه یک تکلیف ملی و واجب است که کشور امروز به شدت نیازمند سرمایه گذاری در این بخش است.

حجت الاسلام سید علی حسینی افزود: متأسفانه اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی در تراز نخست تصمیم گیری‌های قوای مقننه و مجریه مورد غفلت واقع شده، با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، لیکن به این مقوله به عنوان اولویت اول در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی توجهی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه عدم توجه به مقوله کتاب و کتاب‌خوانی یک ضعف به شمار می‌رود، اظهار کرد: مسئولان کشور باید خلاء ایجاد شده در بخش کتاب و کتاب‌خوانی را پر کرده و بیش از پیش به این مقوله توجه کنند که خوشبختانه این امر مهم در شهرستان قدس صورت گرفته است.

این مسئول ادامه داد: حضور همه مسئولان قدس در این طرح نشان از اهمیت بالای این موضوع برای آن ها دارد که با توجه به کمبودهای بسیار این شهرستان در بحث سرانه فضای کتابخانه ها و همچنین کتابهای منبع، موجب خرسندی است که مسئولان نسبت به کمبودها آگاهی دارند و درصدد برطرف کردن آنها هستند.

حجت الاسلام حسینی بیان کرد: سرانه مطالعاتی و فضای کتابخانه نیز در کشور و در قدس که شهرستان ویژه ای است و سرریز جمعیت تهران و کرج را در خود جای داده، نیازمند نگاه خاص به این مشکلات است چون امکانات و اعتبارات دولت و نهاد کتابخانه های عمومی پاسخگوی برطرف کردن این مشکلات نیست.

سرانه فضای کتابخانه ای و مطالعاتی شهرستان قدس ناچیز است

دبیر نهضت ملی مطالعه مفید کشور با اشاره به اینکه در شهرستان قدس تنها شش کتابخانه وجود دارد، اعلام کرد: در حال حاضر سرانه استاندارد فضای کتابخانه ایی برای هر 100 نفر چهار متر است که در شهرستان قدس این مقدار 65 سانتیمتر می باشد این در حالیست که باید برای هر نفر دو جلد کتاب وجود داشته باشد اما در قدس برای هر سه نفر یک کتاب وجود دارد، و تنها حدود چهاردرصد از شهروندان قدس عضو کتابخانه ها هستند که در برابر استاندارد 17 درصدی بسیار ناچیز است.

وی تصریح کرد: در این خصوص باید از ظرفیت رسانه‌ها، تریبون‌های نماز جمعه و افراد صاحب نظر در راستای جذب خیرین کتابخانه ساز بهره گرفت، باید به خیرین توضیح داد که ساخت مدرسه و کتابخانه دست کمی از ساخت مساجد و اماکن مذهبی ندارد.

آمار سرانه مطالعاتی بسیار اندک است

در ادامه مراسم مذکور نماینده مردم شهرستانهای قدس، ملارد و شهریار در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی ضمن تقدیر از فعالان عرصه ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه اظهار داشت: در انجام هر کاری باید نتیجه آن را مد نظر قرار داد اگر این کار صورت گیرد برای رسیدن به نتایج مطلوب مردم به مطالعه روی خواهند آورد، یرغم رشد فعالیتهای علمی کشور آمار سرانه مطالعاتی کشور بسیار اندک است، 18 دقیقه در شبانه روز برای کشوری مانند ایران بسیار کم است.

حسین گروسی یادآور شد: تنها 12 درصد از مردم ایران در کتابخانه ها عضو هستند ولی اکنون با ابتکاری که مسئولان شهرستان قدس انجام داده اند امید است که گام کوچکی در راستای افزایش سرانه مطالعه در کشور برداشته شود، سازمانهای فرهنگی هر شهرستان می توانند با هم افزایی چنین اقداماتی انجام دهند تا هم برای شهرستان خود و هم برای کشور مفید واقع شوند.

عضویت رایگان 53 هزار دانش آموز و 3 هزار فرهنگی قدسی در کتابخانه ها

سپس رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس نیز اعلام کرد: این طرح با همکاری آموزش و پرورش، شورای اسلامی شهر و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس اجرا می شود که طی آن 53 هزار دانش آموز و سه هزار فرهنگی این شهرستان به صورت رایگان عضو کتابخانه های تحت نظر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری می شوند.

عزیز کاظمی افزود: پایه و اساس توسعه هر کشور، پیشرفت علمی آن کشور است که زیربنای پیشرفت علمی به کتاب و کتاب خوانی برمی گردد، در قدس تلاش شده با اجرای این طرح استعداد بالقوه دانش آموزان شهرستان در راستای مطالعه مفید بالفعل شود.

وی ادامه داد: این دانش آموزان در ابتدای راه هستند و با ترغیب آنها به سوی مطالعه می توان آینده علمی شهرستان و در پی آن آینده کشور را تضمین کرد، این طرح نتیجه همکاری و همدلی همه مسئولان شهرستان است که تلاش دارند در جهت شکوفایی و موفقیت شهرستان گام بردارند.