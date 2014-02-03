تلاش راهداران گيلاني براي عمليات برفروبي

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش برف در 48ساعت گذشته باعث شد راه‌هاي شهرستان هاي مختلف استان پوشيده از برف شود به طوري كه تردد در بسياري از محورها تنها با زتجير چرخ امكان پذير است.

بنابرگزارش واصله راههاي مواصلاتي شهرستانهاي لنگرود ، املش ، ماسال ، رضوانشهر و صومعه سرا هم اينك نيز شاهد بارش برف است و تلاش راهداران براي عمليات برفروبي وبازنگهداري راهها همچنان ادامه دارد، اين درحالي است كه تردد خوروهاي سنگين بدون زنجير چرخ در محورها و انحراف از جاده باعث كندي در پاكسازي جاده ها توسط راهداران شده است.

درحال حاضربيشترين بارش برف در شهرستان صومعه سرا به ارتفاع 2 متر است كه به دليل حجم وشدت بارش در اين شهرستان عمليات برفروبي در محورهاي اين شهرستان به سختي انجام مي گيرد و با وجود بارش برف در كليه محورهاي استان، تمام جاده‌هاي اصلي باز هستند و تردد در آنها انجام مي‌شود.

مديريت راه‌هاي اداره كل راه و شهرسازي گيلان از تمامي رانندگانى كه قصد عبور از محورهاي مختلف استان را دارند، درخواست كرد قبل از حركت از طريق شماره ارتباطي 141 و يا تلفن 3211111 از آخرين وضعيت مسير تردد خود اطلاع يابند، ضمن اين كه بنا بر اعلام اين مركز، نيروهاي راهداري در همه محورهاي استان با 45 اكيپ راهداري به صورت فعال و براي تامين امنيت تردد مسافران حضور دارند.