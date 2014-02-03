به گزارش خبرنگار مهر، پیروز ارجمند در نشست جشنواره موسیقی فجر که صبح امروز 14 بهمن‌ماه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر فقدان حضور گروهها و هنرمندان صاحب نام موسیقی نواحی در جدول جشنواره بیست و نهم موسیقی فجر خاطرنشان کرد: ما برنامه بسیار زیادی برای اشاعه و گسترش موسیقی نواحی ایران داریم و این یکی از مهم ترین دغدغه های من به عنوان مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد است. حتی من در سند راهبردی موسیقی کشور نیز به این موضوع اهمیت زیادی دادم که می تواند راهگشای خوبی برای توجه به موسیقی نواحی ایران باشد.

برای ما هم موسیقی نواحی جدی است

وی ادامه داد: بخش زیادی از ظرفیت های ما در دفتر موسیقی به حمایت و استفاده از موسیقی اقوام ایرانی است که به طور حتم از سال آینده در قالب جشنواره های منطقه ای، کشوری و حتی جشنواره بین المللی موسیقی فجر حضور فعالی خواهند داشت. بنابراین بدانید ما هم مانند شما دغدغه موسیقی نواحی داریم و حتم داشته باشید که از سال آینده شاهد اتفاقات زیادی در این عرصه خواهید بود.

مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد در ادامه پاسخ به این سوال تصریح کرد: موسیقی نواحی باید به شکل برنامه ریزی شده تری روند کاری خود را درطی کند ما هم در این زمینه با تشکیل کارگروه موسیقی نواحی در دفتر موسیقی راهی را آغاز کردیم که به طور حتم نتایج خوبی برای این گونه موسیقایی به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که ما برای احیای ارکستر ملی، ارکستر سمفونیک و ارکستر جوانان مقدمات کار را فراهم کردیم که طی آن رهبر این ارکسترها نیز مشخص شده و به یاری خدا از سال آینده شاهد خبرهای خوبی از حوزه موسیقی خواهید بود. یکی از همین خبرهای خوب هم اجرای زنده سرود ملی جمهوری اسلامی ایرانی به رهبری دکتر حسن ریاحی است که به زودی جزییات این اجرای زنده نیز اعلام خواهد شد.

تشکیل کارگروه اقتصادی برای ارزان سازی بلیت کنسرت ها

ارجمند در بخش دیگری از صحبتهای خود مبنی بر گرانی بلیت کنسرت های موسیقی خاطر نشان کرد: کارگروه اقتصادی دفتر موسیقی مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده است. در این کارگروه قرار بر این است که برای ارزان سازی بلیت کنسرت ها بدون ضررهای احتمالی که متوجه تهیه کنندگان و کنسرت گذاران می شود، اقداماتی صورت گیرد که به زودی در نشست خبری که برگزار خواهم کرد جزییات این برنامه ها را نیز اعلام می کنم. ما تمام تلاش خود را انجام می دهیم که فضای موسیقی کشور از وجود دلالان و ناپاکان پاک شود و این هدف اصلی ماست که اینجا را تبدیل به خانه ای امن برای پاک‌اندیشان کنیم.

آهنگسازان ما از موسیقی ملی دور شدند

دبیر اجرایی بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر در پاسخ به عدم حضور استادان صاحب نام موسیقی ایرانی در بخش اساتید گفت: من به شدت خواهان حضور هنرمندان بزرگ و استادان فرهیخته موسیقی در جشنواره موسیقی فجر هستم اما حق الزحمه این هنرمندان ارجمند بسیار بالاست و ما هم فقط تا حدی می توانیم شرایط مالی این عزیزان را تامین کنیم. این در حالی است که تعدادی دیگر از این دوستان هم با وجود دعوت ما از آنها تمایل چندانی به شرکت در جشنواره ندارند و ترجیح می دهند که شاگردان خود را به چنین رویدادی دعوت کنند بنابراین ما از این منظر منعی برای حضور بزرگان موسیقی نداریم و همیشه آرزومند حضور آنها در ایام جشنواره خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از صحبتهایش با انتقاد از برخی آهنگسازان جوان تصریح کرد: متاسفانه مدتی است که من می بینم برخی از آهنگسازان جوان ما از موسیقی ملی دور شده اند و این یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باید در جای خود مورد توجه قرار گیرد. این یکی از انتقادات مهم من از جریان موسیقی ایرانی کشور طی سالهای اخیر است که امیدوارم هرچه زودتر برای حل آن راه چاره ای اندیشیده شود.

فعلا شرایط اجرای خیابانی موسیقی را نداریم

علی ترابی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اجرای خیابانی آثار موسیقایی در جشنواره موسیقی فجر گفت: اگر شاه زودتر از ایران می رفت و انقلاب اسلامی زودتر به پیروزی می رسید ما هم می توانستیم جشنواره موسیقی فجر را در ماه و فصل گرم تری برگزار کنیم و به طور حتم می توانستیم برای اجرای خیابانی نیز اقداماتی را انجام دهیم اما به دلیل اینکه بهمن ماه فصل سردی برای اجراهای محیطی است بنابراین نمی توان چندان برای برگزاری باکیفیت اجرای خیابانی موسیقی اقدام کرد ضمن اینکه در ورای همه اینها هنوز زیر ساخت های این فضا برای برنامه ریزی بهتر فراهم نیست و ما نمی توانیم بی برنامه برای اجرای چنین آثار موسیقایی اقدام کنیم.