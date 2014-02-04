ورود داروی ایرانی ضد سرطان به بازار دارویی کشور 

دکتر هاله حامدی فرد مدیر عامل شرکت داروسازی سیناژن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بااین دارو یک داروی ضد سرطان بیوسیمیلار است که برای اولین بار در داخل تولید می شود و ایران دومین تولید کننده این دارو در جهان محسوب می‌شود.

وی گفت: نام این دارو "پگاژن" است که مدتی است تولید شده و پس از طی مراحل آزمایشگاهی، تست حیوانی و انسانی مجوز لازم را از وزارت بهداشت گرفته و اکنون آماده ورود به بازار است و پس از رونمایی رسمی با حضور معاون وزیر بهداشت وارد بازار می شود.

حامدی فر ادامه داد: این دارو برای درمان همه انواع سرطان بعد از شیمی درمانی کاربرد دارد و مزیت مهم آن اثربخشی و کارایی بالاتر و نیاز به تزریق کمتر است.

به گزارش مهر، همچنین طی مراسمی برای اولین بار قرارداد انتقال تکنولوژی تولید داروی ایرانی ام اس به کشور ترکیه منعقد شد.

مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن اظهارداشت: تاکنون روال این بوده است که ما در ایران تکنولوژی تولید داروهای مختلف را از کشورهای دیگر وارد می‌کردیم و وارد کننده تکنولوژی بوده‌ایم و این اولین بار است که در یک روال معکوس ایران انتقال دهنده تکنولوژی تولید یک دارو به خارج می‌شود و در واقع شرکت ترکیه‌ای که یکی از شرکتهای معتبر دارویی این کشور است این دارو را تحت لیسانس طرف ایرانی تولید می‌کند.

دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذاو دارو در حاشیه انعقاد قرارداد با یکی از شرکتهای دارویی کشور ترکیه اظهار داشت:داروهای مونوکلونال آنتی بادی داروهایی با تکنولوژی بالا و بسیار گرانقیمت هستند. هم اکنون برخی از این داروها با قیمت بالا وارد کشور می‌شود و تولید آنها در کشور می‌تواند در درمان بهتر بیماران سرطانی با قیمت ارزانتر بسیار موثر باشد. تلاش ما این است که با ایجاد خط تولید این داروها تا 2 سال آینده حداقل 6 داروی مونوکلونال آنتی بادی در کشور به تولید برسد.

وی افزود: استفاده از این داروها موجب افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن در برابر سلولهای سرطانی می شود و با مرگ سلولهای سرطانی در واقع به درمان این بیماری منجر می شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: این داروها با ابزارها و با استفاده از تکنولوژی بایو در رآکتورها تولید می شوند و وقتی به بیمار تزریق می شوند، آنتی ژن خاص سلول سرطانی را شناسایی می کنند و به آن متصل می شوند، اتصال به سلول سرطانی موجب مرگ سلول سرطانی می شود.