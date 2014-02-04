داستان انقلاب نباید فقط مخصوص سال 57 باشد

قاسمعلی فراست در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تالیف یک رمان و یک مجموعه داستان تازه خبر داد و گفت: یک رمان را به تازگی تمام کردم که داستانش در سال‌های 59 و 60 می‌گذرد. این داستان برای نوشتن پژوهش زیادی را می‌طلبید که انجام دادم و در حال حاضر به دنبال نامی برای آن می‌گردم.

این نویسنده افزود: قصه این رمان و فضای شکل گیری آن را برای نخسیتن بار یکی از دوستانم برای من تعریف کرد و من هم در گوشه دهنم نگاهش داشتم تا بنویسمش. اگر از من بپرسید، این کار سخت ترین رمانی بوده که نوشتم چون وقت زیادی از من گرفت و تحقیقات زیادی را صرف خودش کرد تا بتوانم مسائل و روابط آن دوران را کشف کنم و جغرافیای منطقه‌ای را ترسیم کنم که در آن زیست نداشته‌ام.

فراست در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا این رمان را کاری در زمره ادبیات انقلاب اسلامی می‌داند یا خیر تصریح کرد: من این رمان را داستان انقلاب می‌دانم. البته این بستگی دارد که شما داستان انقلاب را چه تعریف کنید؟ تلقی من از داستان انقلاب داستانی است که نه فقط درباره سال 56 و57 بلکه در مورد هر حادثه‌ای است که مردم ما برای آن جنگیده‌اند. با این تعبیر، داستان من داستان انقلاب است اما با تعاریف متداول موجود داستان انقلاب نیست.

وی همچنین گفت: مجموعه داستان تازه‌ای را نیز با عنوان «هر زندگی یک قصه است» برای انتشار به موسسه انتشارات امیرکبیر داده‌ام که شامل 9 قصه با موضوعات مختلف اجتماعی سیاسی عاطفی و ... است. داستان‌های این مجموعه در مواردی طی پنج سال قبل نوشته شده و در این مجموعه جمع شده است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد همزمانی تلاشش برای نگارش داستان کوتاه و رمان گفت: نوشتن چیزی نیست که من نوعش را تعیین کنم. خودش است که می‌آید. برخی معتقدند که این دو گونه ادبی ارتباطی با هم ندارند اما به نظر من هر دو داستانند و با هم مرتبط هستند. وقتی سوژه‌ای به ذهنتان می‌آید، نمی‌توانید آن را بنویسید. ولی گاهی سوژه به صورت داستان کوتاه توسط شما سر و سامان می‌گیرد و گاهی نیز به صورت داستان بلند و رمان. مهم نیست کدامشان باشد اما هر کدام که بیاید نمی‌شود به دیگری تبدیلش کرد.

فراست افزود: من چندان با صحبت‌های رایج در مورد اینکه با پرداختن به هر یکی از این دو گونه نمی‌توان در دیگری موفق بود باور ندارم با این حال معتقدم کسی که داستان کوتاه نویس خوبی باشد رمان نویس خوبی خواهد بود و داستان کوتاه زمنیه خوبی برای ورود به رمان است ولی کسی که رمان نویس قهاری باشد سخت تر می‌تواند داستان کوتاه بنویسد و به قوانین آن پایبند باشد.