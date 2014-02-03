راه ارتباطی تنکابن - رامسر بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد ظهر دوشنبه در بازدید از مناطق غرب استان مازنندران گفت: به دلیل بارش سنگین برف و ترافیک، عملیات راهداری با کندی انجام شد و سرانجام با تلاش شبانه روزی راههای اربتاطی منطقه بازگشایی شد.

وی اظهار داشت: از فعاليت شبانه روزي راهداران براي بازگشايي محوراصلي تنكابن _ رامسر خبر داد و خاطر نشان ساخت : خوشبختانه راهداران سخت كوش مستقر در سطح محور مذكور توانستند پس از ساعتهاي تلاش و كوشش محور را بازگشايي نمايند.

اسد افزود : انشاءالله به محض بازگشايي و تردد خودروها در محورهاي اصلي ، اكيپ هاي راهداري به كمك ديگر راهداران براي بازگشايي محورهاي فرعي و روستايي اعزام خواهند شد.

مديركل راه و شهرسازي مازندران اظهار داشت : جهت تسريع در انجام امور راهداري و بازگشايي محورها ، اين اداره كل از امكانات و ماشين آلات پيمانكاران تحت پوشش نيز خود براي بازگشايي محورها استفاده نمود.

اسد گفت: با توجه به حجم بالاي ترافيك در سطح محورهاي غرب استان و سهولت در امر امداد رساني و بازگشايي محورها از مردم و مسافرين عزيز تقاضا داريم از سفرهاي غير ضروري به اين مناطق پرهيز نمايند.



رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان نوشهر نیز گفت: با توجه به اينكه عمليات راهداري زمستاني در سطح محور با بارش سنگين برف و ترافيك بالاي خودروها همراه بوده ، لذا كار راهداري با كندي مواجه شد.

درویشعلی میار از انتقال نمك از راهدارخانه هاي مستقر در محورهاي هراز و كندوان براي يخ زدگي و برف روبي محورهاي ارتباطي نوشهر خبر داد و گفت: با توجه به كاهش شديد دما و يخ زدگي سطح جاده ها و لغزنده بودن محورها به كليه رانندگان عزيز توصيه مي شود ضمن پرهيز از سفرهاي غير ضروري حتما با تجهيزات ايمني لازم از جمله زنجير چرخ و ... و با رعايت قوانين و مقررات و سرعت مطمئنه تردد نمايند تا به فضل خداوند شاهد بروز حوادث ناگوار در سطح محورهاي استان نباشيم.

