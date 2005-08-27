  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ شهریور ۱۳۸۴، ۱۳:۱۷

علي كريمي درگفتگوي اختصاصي با" مهر":

همه چيز به نظرفليكس ماگات بستگي دارد // حضورم درتركيب ثابت پيش بيني خبرنگاران آلماني است // نمي خواهم با مصاحبه هايم حاشيه درست كنم

همه چيز به نظرفليكس ماگات بستگي دارد // حضورم درتركيب ثابت پيش بيني خبرنگاران آلماني است // نمي خواهم با مصاحبه هايم حاشيه درست كنم

هافبك ايراني تيم فوتبال بايرن مونيخ با بيان اينكه حضورش درتركيب اصلي اين تيم تنها پيش بيني خبرنگاران آلمان است، گفت: تنها كسي كه مي داند من درتركيب هستم يا نه فليگس ماگات است.

علي كريمي درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: تمام تلاش من اين است كه روند روبه رشد خود را ادامه دهم و دراين راستا تنها به تمرين وحضوري موفق درمسابقات فكرمي كنم.
هافبك تيم ملي فوتبال كشورمان درادامه افزود: تنها كسي كه مي تواند درمورد حضورمن درتركيب اصلي نظربدهد، فليكس ماگات سرمربي تيم است كه تصميم آخر را درمورد يازده بازيكن اصلي اتخاذ مي كند.
وي ادامه داد: پيش بيني هايي كه قبل ازبازيها درمورد تركيب اصلي صورت مي گيرد حدس و گمان خبرنگاران آلماني است كه تركيب اصلي تيم را قبل ازمسابقه پيش بيني مي كنند.

علي كريمي با بيان اينكه به دليل جلوگيري ازبوجود آمدن حاشيه ها ومشكلات رايج تنها حرفهايش را ازطريق سايت اختصاصي اش خواهد زد، تاكيد كرد: متاسفانه چندي پيش يكي ازروزنامه هاي ورزشي نوشته بود اين سايت رسمي نيست كه به هيچ وجه صحت ندارد ودرنامه اي كه به اين روزنامه خواهيم فرستاد اين موضوع را به آنها گوشزد خواهيم كرد.
كريمي ادامه داد: به دليل حضورمستمردرتمرينات و مسابقات ترجيح دادم كليه اخبار ومصاحبه هايم ازطريق سايت شخصي ام در اختياررسانه ها قرارگيرد كه اميدوارم اين موضوع دربين روزنامه ها جا بيفتد.
هافبك ايراني تيم فوتبال بايرن مونيخ درمورد حضورش درديدارامشب مقابل هرتا برلين گفت: من تمرينات خوبي را پشت سرگذاشته ام ودرشرايط مطلوبي قراردارم. اما اينكه در تركيب اصلي باشم يا نه بستگي به نظرسرمربي تيم دارد. آنچه مسلم است درصورت حضورم درميدان تمام تلاشم را خواهم كرد تا ازبازي گذشته بهترعمل كنم.

کد مطلب 222809

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها