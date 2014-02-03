حضور کارشناسان ایرباس در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش عملیات پرواز و آگاهی های ایمنی به منظور ارتقای سطح ایمنی پرواز و افزایش دانش و اطلاعات مربوط به این حوزه با حضور کارشناسان شرکت ایرباس، مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی ، خلبانان و دست اندرکاران صنعت حمل و نقل هوایی برگزار شد.

بر این اساس، مباحث و مسائل ایمنی با حضور کارشناسان شرکت ایرباس مورد بررسی قرار می گیرد.

گزارش دهی رویدادها، تجزیه و تحلیل داده ها پرواز، دستورالعمل های استاندارد پرواز، مدیریت مجوز پرواز هواپیما بر اساس حداقل های تجهیزات هواپیما، عملیات یخ زدایی در فصل زمستان ، آموزش نحوه خودداری از برخواستن هواپیما در شرایط غیرایمن، پیشگیری از خارج شدن هواپیما پس از فرود و خودداری از ادامه پرواز در هنگام فرود غیر ایمن به منظور حفظ سلامت و ایمنی پرواز از جمله این مباحث است.

همه ساله شرکت ایرباس این گونه همایش ها را در راستای بروز رسانی دانش و اطلاعات خلبانان شرکت های هوایی در کشورهای مختلف برگزار می کند.

این همایش بیست و یکمین همایش ایرباس است که امسال در ایران برگزار می شود.