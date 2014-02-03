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۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

آیت الله علما:

عزت ابدی و استقلال مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای ملت ایران بود

عزت ابدی و استقلال مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای ملت ایران بود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، عزت ابدی و استقلال را مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای ملت ایران عنوان کرد و گفت: ایران اسلامی هرچه از اقتدار و عظمت در دنیا دارد مرهون انقلاب و مجاهدت های حضرت امام (ره) است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر دوشنبه در جشن سی و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که در نیروگاه حرارتی بیستون برگزار شد، اظهار داشت: ملت ستمدیده ایران اسلامی به برکت خون شهدای انقلاب و مجاهدت های حضرت امام (ره) بود که از اسارت طاغوت رهایی یافت.

وی افزود: اگر نبود شجاعت کم نظیر حضرت امام (ره) و حمایت های مردمی از ایشان کشور ایران همچنان وابسته به قدرت ها خارجی بود و امروز از این استقلال بی نظیر برخوردار نبود.

آیت الله علما با بیان اینکه ایران در زمان رژیم ستمشاهی هیچ اختیار و قدرتی از خود نداشت و سرنوشت آن توسط بیگانگان تعیین می شد، خاطرنشان کرد: اما امروز و در سی و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب شرایط کاملا تغییر کرده و این ایران است که در بسیاری از معدلات جهانی اثر گذار و حضورش برای جامعه جهانی لازم و ضروری است.

امام جمعه کرمانشاه یادآور شد: ایران اسلامی امروز در اعلا درجه قدرت قرار دارد و با حضور در جمع قدرت های جهانی، ثابت کرد که خواستن برای ملت شجاع و قهرمان ایران برابر با توانستن است.

آیت الله علما در پایان گفت: تمسک به ولایت فقیه و تبعیت و پیروی از آن رمز ادامه موفقیت ها و پیشرفت های ما خواهد بود چرا که حضرت امام (ره) نیز فرمودند اگر می خواهید به مملکت آسیبی نرسد باید پشتیبان ولایت فقیه بود.

کد مطلب 2228102

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